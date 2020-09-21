Goleiro foca em boa sequência do Sport em 2020 e quer triunfo sobre o Corinthians na Série A

Crédito: Divulgação/Sport

Brigando por vaga na equipe titular do Sport, o goleiro Carlos Eduardo revelou o desejo de todos no elenco rubro-negro em ver a equipe crescendo de produção na temporada. Segundo o arqueiro, melhor jogador da posição na Série B de 2020 vestindo a camisa do Brasil de Pelotas, esse é o objetivo.

- Estamos nos empenhando ao máximo para crescermos de produção e para melhorarmos nosso desempenho em campo nestas próximas semanas. O grupo está se dedicando muito para crescer de produção na Série A - afirmou.

Para Carlos, atualmente reserva do time de Jair Ventura, o desejo é ver o Leão fazendo um grande jogo diante do Corinthians, nesta quarta-feira.