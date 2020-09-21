Goleiro foca em boa sequência do Sport em 2020 e quer triunfo sobre o Corinthians na Série A

Brigando por vaga na equipe titular do Sport, o goleiro Carlos Eduardo revelou o desejo de todos no elenco rubro-negro em ver a equipe crescendo de produção na temporada. Segundo o arqueiro, melhor jogador da posição na Série B de 2020 vestindo a camisa do Brasil de Pelotas, esse é o objetivo.
- Estamos nos empenhando ao máximo para crescermos de produção e para melhorarmos nosso desempenho em campo nestas próximas semanas. O grupo está se dedicando muito para crescer de produção na Série A - afirmou.
Para Carlos, atualmente reserva do time de Jair Ventura, o desejo é ver o Leão fazendo um grande jogo diante do Corinthians, nesta quarta-feira.
- Vamos enfrentar um grande adversário e temos que ter atenção. Temos que fazer um jogo seguro para sairmos com um triunfo dentro de casa. Não podemos vacilar. Temos que impor nosso ritmo para que isso seja possível.