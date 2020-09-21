Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Goleiro foca em boa sequência do Sport em 2020 e quer triunfo sobre o Corinthians na Série A
futebol

Goleiro foca em boa sequência do Sport em 2020 e quer triunfo sobre o Corinthians na Série A

O goleiro Carlos Eduardo revelou o desejo de todos no elenco rubro-negro em ver a equipe crescendo de produção na temporada, especialmente diante do Timão, jogando em casa...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 20:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2020 às 20:57
Crédito: Divulgação/Sport
Brigando por vaga na equipe titular do Sport, o goleiro Carlos Eduardo revelou o desejo de todos no elenco rubro-negro em ver a equipe crescendo de produção na temporada. Segundo o arqueiro, melhor jogador da posição na Série B de 2020 vestindo a camisa do Brasil de Pelotas, esse é o objetivo.
- Estamos nos empenhando ao máximo para crescermos de produção e para melhorarmos nosso desempenho em campo nestas próximas semanas. O grupo está se dedicando muito para crescer de produção na Série A - afirmou.
Para Carlos, atualmente reserva do time de Jair Ventura, o desejo é ver o Leão fazendo um grande jogo diante do Corinthians, nesta quarta-feira.
- Vamos enfrentar um grande adversário e temos que ter atenção. Temos que fazer um jogo seguro para sairmos com um triunfo dentro de casa. Não podemos vacilar. Temos que impor nosso ritmo para que isso seja possível.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

sport
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia de São Jorge: 8 orações e simpatias para proteção
Imagem de destaque
Lagotto romagnolo: conheça as características dessa raça de cachorro
Suspeito estava foragido há cerca de três anos e foi encontrado no Córrego do Tesouro
Condenado por morte de jovem há 13 anos na Serra é preso em Vila Valério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados