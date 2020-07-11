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futebol

Goleiro Douglas vira dúvida no Bahia para a retomada do futebol

Arqueiro titular do Esquadrão sofreu um estiramento nas atividades presenciais e será novamente avaliado após avanço dos tratamento...
LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2020 às 02:58

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 02:58

Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia
O momento que deveria significar apenas alegria e empolgação acabou se tornando de preocupação para o goleiro Douglas, do Bahia. Segundo informação divulgada pelo Esquadrão, o jogador sentiu dores depois de uma das atividades em caráter principal onde exames apontaram a presença de um estiramento muscular na coxa esquerda.
A avaliação de momento do departamento médico do clube foi no sentido de já iniciar os trabalhos referentes a recuperação e, na próxima semana, realizar uma nova avaliação para determinar com mais precisão os próximo passos.
Aos meios de comunicação oficiais do Bahia, o médico Rodrigo Daniel disse que Douglas deve ser preservado de todas as atividades no período previsto de recuperação, algo que torna pouco provável a sua presença na retomada da Copa do Nordeste, marcada para o próximo dia 21 de julho. Caso haja a necessidade de substituí-lo, Anderson é o mais cotado para a posição.
- Ele apresentou melhoras nas últimas 48h, porém, pela extensão da lesão sofrida, ele seguirá pelo menos mais uma semana com apenas atividades bem leves. Mais uma semana de tratamento para depois reavaliarmos o atleta novamente - disse Rodrigo.

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