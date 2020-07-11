Goleiro Douglas vira dúvida no Bahia para a retomada do futebol

Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O momento que deveria significar apenas alegria e empolgação acabou se tornando de preocupação para o goleiro Douglas, do Bahia. Segundo informação divulgada pelo Esquadrão, o jogador sentiu dores depois de uma das atividades em caráter principal onde exames apontaram a presença de um estiramento muscular na coxa esquerda.

A avaliação de momento do departamento médico do clube foi no sentido de já iniciar os trabalhos referentes a recuperação e, na próxima semana, realizar uma nova avaliação para determinar com mais precisão os próximo passos.

Aos meios de comunicação oficiais do Bahia, o médico Rodrigo Daniel disse que Douglas deve ser preservado de todas as atividades no período previsto de recuperação, algo que torna pouco provável a sua presença na retomada da Copa do Nordeste, marcada para o próximo dia 21 de julho. Caso haja a necessidade de substituí-lo, Anderson é o mais cotado para a posição.