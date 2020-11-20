Goleiro do Vasco no beach soccer avalia participação time no Campeonato Brasileiro

Acontece nesta semana a fase final do Campeonato Brasileiro de Futebol Areia, no Parque Olímpico da Barra, na Zona Oeste do Rio. O goleiro do Vasco Rafael Padilha analisou a trajetória do time na competição. Neste sábado, Cruz-Maltino encara o Flamengo, pela semifinal, às 10h30.- O Vasco é uma equipe muito tradicional dentro do beach soccer, um clube que sempre coloca jogadores na seleção brasileira e, por isso, sempre entramos nas competições brigando por títulos. Essa competição é uma das mais difíceis dos últimos anos, com um certo equilíbrio e algumas equipes que investiram bem, inclusive trazendo jogadores europeus. Porém, nós estamos bem conscientes do que temos que fazer e bem preparados para enfrentar as grandes equipes em busca de mais um título - afirmou.