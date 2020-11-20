Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Goleiro do Vasco no beach soccer avalia participação time no Campeonato Brasileiro
futebol

Goleiro do Vasco no beach soccer avalia participação time no Campeonato Brasileiro

Rafael Padilha defende a baliza cruz-maltina no campeonato brasileiro da modalidade, que está sendo disputado nesta semana, no Parque Olímpico da Barra
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 nov 2020 às 18:50

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 18:50

Crédito: João Vital
Acontece nesta semana a fase final do Campeonato Brasileiro de Futebol Areia, no Parque Olímpico da Barra, na Zona Oeste do Rio. O goleiro do Vasco Rafael Padilha analisou a trajetória do time na competição. Neste sábado, Cruz-Maltino encara o Flamengo, pela semifinal, às 10h30.- O Vasco é uma equipe muito tradicional dentro do beach soccer, um clube que sempre coloca jogadores na seleção brasileira e, por isso, sempre entramos nas competições brigando por títulos. Essa competição é uma das mais difíceis dos últimos anos, com um certo equilíbrio e algumas equipes que investiram bem, inclusive trazendo jogadores europeus. Porém, nós estamos bem conscientes do que temos que fazer e bem preparados para enfrentar as grandes equipes em busca de mais um título - afirmou.
Rafael Padilha é um dos destaques da posição no país. Para ele, a categoria precisa de um calendário maior de jogos.
- A grande dificuldade da nossa modalidade ainda é um calendário um pouco maior, para existir o planejamento de clubes e atletas. Esse ano se teve o calendário com a regionalização do Brasileiro em dois turnos, com a grande fase final entre as melhores equipes classificadas. Porém, foi um ano atípico com a pandemia que estamos enfrentando, e não tivemos o segundo turno - analisou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Polícia procura suspeito de matar homem em quarto de motel em Linhares
Imagem de destaque
Bife suculento: 5 receitas práticas para um almoço delicioso
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados