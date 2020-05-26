Goleiro do sub-23 do Corinthians fala da nova rotina durante a quarentena

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians

Com a paralisação das atividades esportivas por conta da pandemia de coronavírus, muitos atletas tiveram que se readaptar à rotina de treinamentos para manter a forma física. Destaque das categorias de base do Corinthians, o goleiro Diego Rielchmann falou sobre essa nova etapa na carreira.

- O treinamento em casa claramente é bem diferente dos treinamentos do nosso dia a dia no clube. Mas com tudo isso que vem acontecendo temos que nos adaptar e treinar o máximo que der para compensar a diferença dos treinos - disse. Este seria um ano especial para o jovem goleiro. Em 2020, o jogador teve seu vínculo com o clube renovado por mais um ano. Além disso, este seria a primeira temporada do jogador na equipe sub-23 após diversas conquistas pelo sub-20. O jogador, no clube desde 2016, falou da ansiedade para retornar.

- Não vejo a hora de voltar, a expectativa está enorme não só para mim, mas para todos os jogadores. Esse é um ano muito importante. Quero dar o meu máximo nos treinos para fazer excelentes jogos e ajudar o Corinthians assim que os torneios voltarem - contou.