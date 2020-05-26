Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Goleiro do sub-23 do Corinthians fala da nova rotina durante a quarentena

Com contrato renovado em 2020, Diego Rielchmann falou dessa nova etapa na carreira. Arqueiro faz parte da equipe sub-23 do Timão, que também paralisou as atividades...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mai 2020 às 19:24

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 19:24

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians
Com a paralisação das atividades esportivas por conta da pandemia de coronavírus, muitos atletas tiveram que se readaptar à rotina de treinamentos para manter a forma física. Destaque das categorias de base do Corinthians, o goleiro Diego Rielchmann falou sobre essa nova etapa na carreira.
- O treinamento em casa claramente é bem diferente dos treinamentos do nosso dia a dia no clube. Mas com tudo isso que vem acontecendo temos que nos adaptar e treinar o máximo que der para compensar a diferença dos treinos - disse. Este seria um ano especial para o jovem goleiro. Em 2020, o jogador teve seu vínculo com o clube renovado por mais um ano. Além disso, este seria a primeira temporada do jogador na equipe sub-23 após diversas conquistas pelo sub-20. O jogador, no clube desde 2016, falou da ansiedade para retornar.
- Não vejo a hora de voltar, a expectativa está enorme não só para mim, mas para todos os jogadores. Esse é um ano muito importante. Quero dar o meu máximo nos treinos para fazer excelentes jogos e ajudar o Corinthians assim que os torneios voltarem - contou.
Entre os títulos conquistados pela base do Timão, estão as conquistas da Copa do Brasil sub-17 de 2016 e a Copa SP de Futebol Júnior de 2017.E MAIS:'Drive-thru' na Arena Corinthians arrecada máscaras para instituiçõesLaterais do Corinthians mostram rotina de treinos e parceria em gameEm carta aberta, Corinthians diz ser contra a volta: 'Futebol não pode se antecipar ao controle da pandemia'Consegue adivinhar? Confira os maiores artilheiros do Corinthians na era dos pontos corridos do BrasileiroTite completa 59 anos! Veja os momentos marcantes da carreira do treinadorAlém de Jô: veja outros jogadores que a Fiel deseja ter de volta E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Almoço para a semana: 5 receitas saudáveis e leves para incluir na dieta
Imagem de destaque
Enem 2026: saiba quem pode solicitar isenção da taxa de inscrição
Imagem de destaque
Ducati renova a Multistrada V2S 2026 e reforça aposta no prazer ao pilotar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados