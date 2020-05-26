Goleiro do sub-23 do Corinthians fala da nova rotina durante a quarentena

Com a paralisação das atividades esportivas por conta da pandemia de coronavírus, muitos atletas tiveram que se readaptar à rotina de treinamentos para manter a forma física. Destaque das categorias de base do Corinthians, o goleiro Diego Rielchmann falou sobre essa nova etapa na carreira.
- O treinamento em casa claramente é bem diferente dos treinamentos do nosso dia a dia no clube. Mas com tudo isso que vem acontecendo temos que nos adaptar e treinar o máximo que der para compensar a diferença dos treinos - disse. Este seria um ano especial para o jovem goleiro. Em 2020, o jogador teve seu vínculo com o clube renovado por mais um ano. Além disso, este seria a primeira temporada do jogador na equipe sub-23 após diversas conquistas pelo sub-20. O jogador, no clube desde 2016, falou da ansiedade para retornar.
- Não vejo a hora de voltar, a expectativa está enorme não só para mim, mas para todos os jogadores. Esse é um ano muito importante. Quero dar o meu máximo nos treinos para fazer excelentes jogos e ajudar o Corinthians assim que os torneios voltarem - contou.
Entre os títulos conquistados pela base do Timão, estão as conquistas da Copa do Brasil sub-17 de 2016 e a Copa SP de Futebol Júnior de 2017.E MAIS:'Drive-thru' na Arena Corinthians arrecada máscaras para instituiçõesLaterais do Corinthians mostram rotina de treinos e parceria em gameEm carta aberta, Corinthians diz ser contra a volta: 'Futebol não pode se antecipar ao controle da pandemia'Consegue adivinhar? Confira os maiores artilheiros do Corinthians na era dos pontos corridos do BrasileiroTite completa 59 anos! Veja os momentos marcantes da carreira do treinadorAlém de Jô: veja outros jogadores que a Fiel deseja ter de volta E MAIS: