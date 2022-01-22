Goleiro do Flamengo tem saída encaminhada para o Sampaio Corrêa

Depois de César, mais um goleiro formado no Ninho do Urubu está de saída do Flamengo. Aos 23 anos, Gabriel Batista tem o empréstimo encaminhado para o Sampaio Corrêa até o final desta temporada. Como o contrato do camisa 22 é válido até dezembro de 2022, Gabriel Batista não deve voltar a defender o Fla.No último dia 13, o LANCE! publicou que Gabriel Batista não estava nos planos de Paulo Sousa para a temporada. A saída encaminhada para o Sampaio Corrêa foi inicialmente informada pelo portal "ge" e confirmada pelo L! neste sábado. Revelado pelo Flamengo, o goleiro estreou entre os profissionais em janeiro de 2018 e, desde então, entrou em campo 27 vezes vestindo o Manto.Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWNa pré-temporada do Flamengo, Gabriel Batista já não vinha participando das atividades do grupo principal, sob o comando de Paulo Sousa. Desta forma, o técnico português começa o seu trabalho no clube com duas opções para o gol: o experiente Diego Alves, multicampeão e líder do elenco, e o jovem promissor Hugo Souza, que já viveu sequências como titular no Rubro-Negro desde 2020.