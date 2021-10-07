Goleiro do Flamengo publica mensagem de confiança no Brasileirão: 'Vivos e acreditando'

Na ausência de Diego Alves, com quadro gripal, Gabriel Batista foi o titular na meta do Flamengo diante do Red Bull Bragantino, nesta quarta. Apesar do empate em 1 a 1 - no qual teve participação importante -, o goleiro publicou uma mensagem exaltando a confiança do grupo na briga pelo título do Brasileirão. Com o resultado, o Rubro-Negro é o vice-líder, com 11 pontos a menos que o Atlético-MG, mas com duas rodadas adiadas ainda a disputar.- Jogo difícil fora de casa, queríamos a vitória mas ela não veio. Conseguimos 1 ponto importante! Seguimos vivos e acreditando na busca do Tricampeonato - postou o goleiro formado no Ninho, que participou dos títulos de 2019 e 2020.O jogo contra o Braga foi o quarto como titular de Gabriel Batista sob o comando de Renato Gaúcho. Antes do empate em 1 a 1, tinha substituído Diego Alves contra o ABC (6 a 0 no Maracanã) e Grêmio (2 a 0 no Maracanã), pela Copa do Brasil, e América-MG (1 a 1 no Independência), pelo Brasileirão.