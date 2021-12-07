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futebol

Goleiro do Flamengo passará por segunda cirurgia no joelho direito em 2021

De acordo com comunicado do clube, além de Rodrigo Caio e Vitinho, o goleiro César, que operou o joelho direito em março, passará por novo procedimento no local no fim de ano...
LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2021 às 23:07

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 23:07

Depois de confirmar que Rodrigo Caio passará por cirurgia no joelho direito na terça-feira, o Flamengo informou, na noite desta segunda-feira, que o atacante Vitinho e o goleiro César também serão submetidos a procedimentos cirúrgicos neste final de 2021. Ambos farão uma artroscopia de reparo no menisco medial do joelho direito, um procedimento simples, diz o comunicado do Flamengo. O Dr. Max Ramos, supervisionado pelo médico do clube Márcio Tannure, será o responsável pelos três procedimentos cirúrgicos. O Flamengo não informou previsão de recuperação de nenhum dos atletas, tampouco quando serão as cirurgias do atacante Vitinho - que atuou nesta segunda-feira contra o Santos - e o goleiro César, que operou o joelho direito em março deste ano. Relembre!
Crédito: OgoleiroCésartambémpassaráporcirurgianojoelhodireitonofimdesteano(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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