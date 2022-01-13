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Goleiro do Botafogo na Copinha, Maurício comemora sequência: ‘Tem que estar pronto às oportunidades’

Jogador foi chamado para disputa da Copinha devido complicação dos outros goleiros pela Covid-19 e é um dos destaques da equipe que vai disputar a terceira fase da competição
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LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2022 às 18:16

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 18:16

O Botafogo vai a campo pela terceira fase da Copinha nesta sexta-feira. A equipe sub-20 do Alvinegro vai enfrentar o Taubaté por uma vaga nas oitavas de final da competição. O goleiro Maurício, que entrou no time devido aos desfalques pela Covid-19, contou que está feliz com a oportunidade recebida e disse que o grupo está preparado para o duelo.> Taubaté x Botafogo: veja o provável time do Glorioso e onde assistir ao jogo da Copinha
- Fico feliz de estar ajudando e espero poder contribuir ainda mais. A vida de goleiro é bem complicada. Num dia eu estava fora, e no outro fui convocado para jogar e ser titular, e graças a Deus pude ajudar. Como o preparador de goleiros (Marcelo Inácio) aqui do clube diz, tem que estar pronto para as oportunidades. Não sabemos quando vai acontecer, mas quando aparecerem, é agarrar. É isso que estou fazendo. Vamos enfrentar uma grande equipe, mas nosso grupo está bem focado para avançar ainda mais de fase - disse.
Taubaté e Botafogo já se enfrentaram nesta edição da Copinha, pela segunda rodada do Grupo 14. Na ocasião, o Alvinegro venceu por 2 a 0 o Taubaté.
Crédito: Maurício,goleirodoBotafogonaCopinha(Foto:FábiodePaula/Botafogo

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