Goleiro do Botafogo, Maurício fala em ‘ter profissionalismo’ ao eliminar seu ex-clube na Copinha

O Botafogo bateu o São José-RS nos pênaltis e se classificou à terceira fase da Copinha. O goleiro do Botafogo, Maurício, já atuou pela equipe gaúcha e até chegou a enfrentar o Alvinegro na Copa do Brasil da temporada passada. O jogador comentou sobre a situação de enfrentar seu ex-clube e sobre a atuação do time na partida.> Investimento no futebol, salários e contas: Botafogo traça planos para os R$ 50 milhões de John Textor

- A história de eu ter enfrentado o Botafogo antes, na Copa do Brasil e tudo mais, foi importante, fica com o sentimento… mas temos que ter profissionalismo, saber que agora eu defendo as cores do Botafogo, é o clube que tenho que defender e honrar a camisa. Não fizemos um jogo tão bom dentro de campo, conseguimos ser efetivos nos pênaltis e sair com a classificação para enfrentar o Taubaté na próxima fase - admitiu o goleiro.

Classificado, o Botafogo enfrenta o Taubaté pela terceira fase da Copinha, em busca da vaga nas oitavas de finais. As equipes já duelaram pela fase de grupos e, na ocasião, o Alvinegro venceu por 2 a 0.