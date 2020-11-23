Goleiro do beach soccer do Vasco celebra título e prêmio individual: 'O trabalho está sendo bem feito'

No último domingo, o Vasco conquistou o tricampeonato brasileiro de futebol de areia com uma vitória sobre o Sampaio Corrêa nos pênaltis (3 a 2), após empate no tempo normal por 2 a 2. Herói cruz-maltino, o goleiro Rafa Padilha foi um dos destaques do jogo ao evitar um gol nas penalidades.- Sensação muito boa ao saber que o trabalho está sendo bem feito e reconhecido. O Vasco é um time que já joga junto há muito tempo, então faz com que todos já se conheçam e no final faz toda diferença. Já temos um entrosamento dentro de quadra e isso facilita em vários momentos - afirmou.