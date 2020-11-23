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Goleiro do beach soccer do Vasco celebra título e prêmio individual: 'O trabalho está sendo bem feito'

Rafa Padilha defendeu um pênalti na final, fez o gol da vitória na semifinal e foi campeão. Acabou eleito o melhor da posição no Campeonato Brasileiro recém-encerrado...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2020 às 16:34

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 16:34

Crédito: João Vital
No último domingo, o Vasco conquistou o tricampeonato brasileiro de futebol de areia com uma vitória sobre o Sampaio Corrêa nos pênaltis (3 a 2), após empate no tempo normal por 2 a 2. Herói cruz-maltino, o goleiro Rafa Padilha foi um dos destaques do jogo ao evitar um gol nas penalidades.- Sensação muito boa ao saber que o trabalho está sendo bem feito e reconhecido. O Vasco é um time que já joga junto há muito tempo, então faz com que todos já se conheçam e no final faz toda diferença. Já temos um entrosamento dentro de quadra e isso facilita em vários momentos - afirmou.
No sábado, na semifinal contra o Flamengo, o goleiro já tinha se destacado ao fazer o gol da vitória sobre o rival e da consequente classificação. Não à toa, ele foi eleito o melhor goleiro da competição.
- Quero agradecer a todos os meus companheiros porque sem eles eu não conseguiria esse feito. Agradecer à toda a minha equipe pessoal. Agora é continuar trabalhando mais forte ainda para poder sempre estar entre os melhores - completou.

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