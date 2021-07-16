Goleiro Daniel renova o contrato com o Internacional

Crédito: Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Na tarde desta sexta-feira, o Internacional oficializou a renovação de contrato do goleiro Daniel. Agora, o acordo vai até dezembro de 2023.

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Revelado pelo Colorado, o arqueiro tem conquistado o seu espaço nesta temporada e desbancou Marcelo Lomba, que foi o titular nos últimos anos.

Na noite de quinta-feira, diante do Olimpia, Daniel fez ao menos três defesas espetaculares, que seguraram o placar sem gols no Paraguai.