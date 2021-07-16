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futebol

Goleiro Daniel renova o contrato com o Internacional

Arqueiro é revelado pelo clube gaúcho e assinou até dezembro de 2023...

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 18:35

LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2021 às 18:35
Crédito: Ricardo Duarte / Inter / Divulgação
Na tarde desta sexta-feira, o Internacional oficializou a renovação de contrato do goleiro Daniel. Agora, o acordo vai até dezembro de 2023.
+ Corinthians não desiste de volante, United encaminha chegada de zagueiro, Lyon rejeita primeira oferta do Flamengo… O Dia do Mercado
Revelado pelo Colorado, o arqueiro tem conquistado o seu espaço nesta temporada e desbancou Marcelo Lomba, que foi o titular nos últimos anos.
Na noite de quinta-feira, diante do Olimpia, Daniel fez ao menos três defesas espetaculares, que seguraram o placar sem gols no Paraguai.
'Estou muito feliz em renovar meu contrato com esse clube gigante. Há 10 anos visto essa camisa com muita gana e alegria. Aqui me sinto em casa e, junto dos meus companheiros, espero conquistar muitas coisas pelo Inter’, afirmou ao site oficial do clube.

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