Goleiro Daniel renova o contrato com o Internacional

Na tarde desta sexta-feira, o Internacional oficializou a renovação de contrato do goleiro Daniel. Agora, o acordo vai até dezembro de 2023.
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Revelado pelo Colorado, o arqueiro tem conquistado o seu espaço nesta temporada e desbancou Marcelo Lomba, que foi o titular nos últimos anos.
Na noite de quinta-feira, diante do Olimpia, Daniel fez ao menos três defesas espetaculares, que seguraram o placar sem gols no Paraguai.
'Estou muito feliz em renovar meu contrato com esse clube gigante. Há 10 anos visto essa camisa com muita gana e alegria. Aqui me sinto em casa e, junto dos meus companheiros, espero conquistar muitas coisas pelo Inter’, afirmou ao site oficial do clube.