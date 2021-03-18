Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Goleiro da base assina primeiro contrato profissional no Fluminense; multa chega a R$ 331 milhões
futebol

Goleiro da base assina primeiro contrato profissional no Fluminense; multa chega a R$ 331 milhões

Aos 17 anos, Álvaro Nóbrega completou uma década sendo moldado pelas categorias de base do Tricolor e assina até 2024...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 14:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mar 2021 às 14:33
Crédito: Arquivo Pessoal
O Fluminense segue garantindo que os jogadores criados nas categorias de base permaneçam com contratos mais longos. Desta vez, o clube assinou o primeiro vínculo profissional com o goleiro Álvaro Nóbrega, de 17 anos. Natural de Barra Mansa – cidade do interior do Rio de Janeiro, o jovem permanecerá no clube carioca até o final de 2024. A multa rescisória está na casa dos 50 milhões de euros (cerca de R$ 331 milhões na cotação atual).
> Nome, posição, idade e data final: confira os tempos de contrato do elenco do Fluminense
Álvaro comemora neste ano uma década vestindo a camisa do Fluminense. Ele chegou ao clube em 2012, passou pelo futsal antes de chegar ao campo e conquistou 13 títulos nesse período. No ano de 2019, o arqueiro foi titular no Carioca Sub-15. Nesta temporada, ele só chegou a ficar no banco de reservas em uma oportunidade, na decisão da Supercopa do Brasil, contra o São Paulo. Como fez 17 anos nos primeiros dias de 2021, o jogador ainda terá uma temporada inteira no Sub-17 para se desenvolver na categoria.
Veja a tabela do Campeonato Carioca
- Feliz demais pela assinatura do meu primeiro contrato profissional, nada seria possível sem o Fluminense, sem meus treinadores e sem minha família que sempre me apoiou tanto. Me sinto ainda mais motivado em continuar evoluindo neste clube que abriu as portas do futebol e para minha carreira - comemorou.O time principal do Fluminense retornou aos treinamentos apenas na última quarta-feira. Por isso, a equipe que entrou em campo para as primeiras rodadas do Campeonato Carioca é recheada de jovens da geração acima de Álvaro. O goleiro diz que isso o motiva ainda mais a buscar seu espaço.
- Com certeza é uma motivação maior ver atletas da minha idade atuando pelo profissional, ainda mais disputando o Carioca. O Fluminense é um clube que sempre utilizou bastante as categorias de base, então espero estar preparado quando chegar a minha vez. Tenho trabalhado firme no sub-17 e nos torneios que jogaremos neste ano. As coisas vão acontecendo de forma natural e sei que estarei o mais capacitado possível para poder ajudar a equipe profissional do Fluminense quando a oportunidade surgir - completou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogadores do Botafogo
Botafogo leva outro transfer ban na Fifa; diretor financeiro deixa SAF
Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados