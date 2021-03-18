Goleiro da base assina primeiro contrato profissional no Fluminense; multa chega a R$ 331 milhões

Crédito: Arquivo Pessoal

O Fluminense segue garantindo que os jogadores criados nas categorias de base permaneçam com contratos mais longos. Desta vez, o clube assinou o primeiro vínculo profissional com o goleiro Álvaro Nóbrega, de 17 anos. Natural de Barra Mansa – cidade do interior do Rio de Janeiro, o jovem permanecerá no clube carioca até o final de 2024. A multa rescisória está na casa dos 50 milhões de euros (cerca de R$ 331 milhões na cotação atual).

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Álvaro comemora neste ano uma década vestindo a camisa do Fluminense. Ele chegou ao clube em 2012, passou pelo futsal antes de chegar ao campo e conquistou 13 títulos nesse período. No ano de 2019, o arqueiro foi titular no Carioca Sub-15. Nesta temporada, ele só chegou a ficar no banco de reservas em uma oportunidade, na decisão da Supercopa do Brasil, contra o São Paulo. Como fez 17 anos nos primeiros dias de 2021, o jogador ainda terá uma temporada inteira no Sub-17 para se desenvolver na categoria.

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- Feliz demais pela assinatura do meu primeiro contrato profissional, nada seria possível sem o Fluminense, sem meus treinadores e sem minha família que sempre me apoiou tanto. Me sinto ainda mais motivado em continuar evoluindo neste clube que abriu as portas do futebol e para minha carreira - comemorou.O time principal do Fluminense retornou aos treinamentos apenas na última quarta-feira. Por isso, a equipe que entrou em campo para as primeiras rodadas do Campeonato Carioca é recheada de jovens da geração acima de Álvaro. O goleiro diz que isso o motiva ainda mais a buscar seu espaço.