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futebol

Goleiro busca sequência no Sport e torce por triunfo na 19ª rodada do BR

Carlos Eduardo vem brigando por vaga na equipe titular do clube pernambucano...
LanceNet

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Publicado em 

30 out 2020 às 20:37

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 20:37

Crédito: Divulgação/Sport
Brigando por vaga na equipe titular do Sport, o goleiro Carlos Eduardo revelou o desejo de todos no elenco rubro-negro em ver o time crescendo de produção na temporada. Segundo o arqueiro, melhor jogador da posição na Série B do ano passado vestindo a camisa do Brasil de Pelotas, esse é o objetivo de todos.
- Estamos trabalhando para que a equipe possa fazer uma boa sequência nestas próximas semanas. Vamos com tudo para crescermos de produção e para melhorarmos nosso rendimento em campo nesta Série A - afirmou.
Para Carlos, o desejo é ver o Leão fazendo um grande jogo diante do Furacão.
- Vamos encarar um adversário de alto nível e precisamos estar preparados. O grupo sabe da responsabilidade que terá durante os noventa minutos.
Sport e Athletico-PR se enfrentam na Ilha do Retiro, neste domingo, às 16h, pela 19ª rodada do Brasileirão-2020. Os pernambucanos ocupam a 12ª posição na tabela com 21 pontos, já os paranaenses em 18º, na zona de rebaixamento.

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