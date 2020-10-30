Goleiro busca sequência no Sport e torce por triunfo na 19ª rodada do BR

Crédito: Divulgação/Sport

Brigando por vaga na equipe titular do Sport, o goleiro Carlos Eduardo revelou o desejo de todos no elenco rubro-negro em ver o time crescendo de produção na temporada. Segundo o arqueiro, melhor jogador da posição na Série B do ano passado vestindo a camisa do Brasil de Pelotas, esse é o objetivo de todos.

- Estamos trabalhando para que a equipe possa fazer uma boa sequência nestas próximas semanas. Vamos com tudo para crescermos de produção e para melhorarmos nosso rendimento em campo nesta Série A - afirmou.

Para Carlos, o desejo é ver o Leão fazendo um grande jogo diante do Furacão.

- Vamos encarar um adversário de alto nível e precisamos estar preparados. O grupo sabe da responsabilidade que terá durante os noventa minutos.