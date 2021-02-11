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Goleiro Anderson alega problemas pessoais e pede licença do Bahia

Criticado pela torcida, o arqueiro será desfalque do Tricolor nas rodadas finais do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

10 fev 2021 às 21:44

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 21:44

Crédito: Felipe Oliveira/Divulgação/EC Bahia
O Bahia terá mais um problema para a reta final do Campeonato Brasileiro. Trata-se do goleiro Anderson, que alegou problemas pessoais e foi liberado pela diretoria.
+ Loco Abreu em Minas, Victor Ramos no Paulistão… Confira medalhões que disputarão estaduais por clubes menores
A ausência do atleta chama a atenção por conta do momento de cobrança que ele vive nos últimos dias após as falhas nos jogos contra o Fluminense e Goiás.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Com Douglas lesionado e Anderson fora de combate, o técnico Dado Cavalcanti vai escalar Matheus Claus no fim de semana, quando o Bahia visita o Atlético-MG, no Mineirão.

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