Goleiro Anderson alega problemas pessoais e pede licença do Bahia

Crédito: Felipe Oliveira/Divulgação/EC Bahia

O Bahia terá mais um problema para a reta final do Campeonato Brasileiro. Trata-se do goleiro Anderson, que alegou problemas pessoais e foi liberado pela diretoria.

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A ausência do atleta chama a atenção por conta do momento de cobrança que ele vive nos últimos dias após as falhas nos jogos contra o Fluminense e Goiás.

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