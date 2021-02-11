Goleiro Anderson alega problemas pessoais e pede licença do Bahia

O Bahia terá mais um problema para a reta final do Campeonato Brasileiro. Trata-se do goleiro Anderson, que alegou problemas pessoais e foi liberado pela diretoria.
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A ausência do atleta chama a atenção por conta do momento de cobrança que ele vive nos últimos dias após as falhas nos jogos contra o Fluminense e Goiás.
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Com Douglas lesionado e Anderson fora de combate, o técnico Dado Cavalcanti vai escalar Matheus Claus no fim de semana, quando o Bahia visita o Atlético-MG, no Mineirão.