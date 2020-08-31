Goleira do Inter celebra vitória na estreia como profissional

Crédito: Mari Capra/guriascoloradasoficial/Divulgação

As Gurias Coloradas venceram a Ferroviária, fora de casa, pelo placar de 2 a 1 no último domingo (30) em jogo válido pela sexta rodada do Brasileirão Feminino. A equipe gaúcha saiu atrás no placar com o gol de Aline Milene, mas conseguiu a virada já nos minutos finais (dois tentos feitos por Shaiene) e voltou para Porto Alegre com importantes três pontos.

Além da vitória emocionante, o jogo foi ainda mais especial para uma das atletas coloradas. A goleira Mayara Nabosne, de somente 19 anos de idade, começou como titular na sua primeira partida defendendo o time principal, algo que foi comentado por ela em relação a emoção que sentiu. Seja pela chance de estrear como pelo adversário logo na primeira oportunidade:

- Estrear no profissional foi uma sensação incrível, ainda mais contra as atuais campeãs brasileiras. Foi uma mistura de sentimentos bons, mas claro, com grande responsabilidade pois sabíamos que seria um jogo difícil.

A jogadora é cria das categorias de base do Colorado e acumula títulos marcantes com a camisa do clube. Também goleira da Seleção Brasileira Sub-20, Mayara conquistou o Campeonato Brasileiro Sub-18 com o Inter.

A goleira falou também sobre a importância da vitória do último domingo pensando na moral que dá ao grupo que, atualmente, ocupa a sétima posição com 12 pontos ganhos, somente três a menos do que o líder Santos.

- Foi uma virada marcante para nós, pois mostrou o quão unido e comprometido nosso time está para conquistar nosso objetivo. É uma correndo pela outra até o final - finalizou.