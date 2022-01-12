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Goleador na Copinha, Mateusão celebra ótima fase pelo Flamengo e 'confiança' pelo título

Atacante soma quatro gols em três jogos na competição, cujo próximo adversário do Rubro-Negro será o Náutico, pela segunda fase...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2022 às 11:09

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 11:09

O Flamengo alcançou um empate de impacto na última terça-feira, na Arena Barueri, pelo encerramento do Grupo 29 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Rubro-Negro foi para o intervalo sendo derrotado por 3 a 0, mas buscou o 3x3 ao longo da etapa final. Mateusão foi autor de um dos gols e comentou sobre a reação e superação de dificuldades pessoais. - Fiquei muito feliz de poder entrar e ajudar a minha equipe. A nossa preparação foi muito importante para que eu pudesse chegar preparado. Graças a Deus fui feliz e acho que foi fundamental para dar confiança para a gente na Copinha, na nossa estreia. Agora é continuar para alcançar nossos objetivos - falou o centroavante de 17 anos.
Mateusão, autor de quatro gols em três jogos na Copinha, também falou sobre o fato de ter passado por uma grave lesão (ligamentar) no tornozelo, em setembro do ano passado:
- Foi um momento muito difícil para mim. Eu tinha acabado de subir para o sub-20 e veio uma lesão muito grave. Mas foi um período de tranquilidade. O pessoal do Departamento Médico está sempre me ajudando, me apoiando, para eu entrar em campo sempre preparado. Trabalhei de manhã, à tarde e à noite para chegar no jogo e fazer o meu melhor - disse Mateusão, em entrevista ao site "Diário do Fla".
Agora, o Flamengo de Mateusão enfrentará o Náutico na próxima fase da Copinha. O duelo será realizado às às 19h30.
A escalação do Flamengo contra o Oeste:
Bruno; Breno (Samuel), João Victor (Igor Jesus), Otavio e Lucas André (Kayque Soares); Richard, Petterson (Cassiano), Victor Hugo e Pedrinho (Kayke David); Pedro Arthur (Carlos Daniel) e Mateusão.
Crédito: Oeste3x3Flamengo:Mateusãomarcouosegundogolnoempate(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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