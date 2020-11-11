Goleador e precoce, Endrick agradece oportunidade no Palmeiras Sub-17

Crédito: Divulgação/Palmeiras

Mesmo tendo idade para atuar na categoria abaixo, Endrick, que já soma três títulos de Campeonato Paulista na sua curta carreira - Sub-11, Sub-13 e Sub-15 -, foi promovido ao sub-17 do Palmeiras.

Nesta terça-feira (10), o atacante esteve em campo com os companheiros na nova categoria e ajudou o Verdão a confirmar o primeiro lugar na classificação geral do Brasileiro, sendo autor de um dos três gols da vitória sobre o Bahia.

Com exclusividade ao LANCE!/NOSSO PALESTRA, Endrick falou a respeito da sensação de ir à rede pela primeira vez entre jogadores mais experientes e agradeceu a oportunidade.- Estou muito feliz pelo gol e também por ter a oportunidade de atuar entre atletas mais velhos do que eu. Só tenho a agradecer a Deus, à minha família e ao Palmeiras por tudo o que tem ocorrido na minha carreira e pela confiança da comissão técnica em meu potencial - destacou Endrick.