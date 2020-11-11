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Goleador e precoce, Endrick agradece oportunidade no Palmeiras Sub-17

Joia da base do Verdão de apenas 14 anos, atacante marcou o gol que encaminhou a vitória contra o Bahia, pelo Brasileirão da categoria...
LanceNet

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Publicado em 

11 nov 2020 às 09:00

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 09:00

Crédito: Divulgação/Palmeiras
Mesmo tendo idade para atuar na categoria abaixo, Endrick, que já soma três títulos de Campeonato Paulista na sua curta carreira - Sub-11, Sub-13 e Sub-15 -, foi promovido ao sub-17 do Palmeiras.
Nesta terça-feira (10), o atacante esteve em campo com os companheiros na nova categoria e ajudou o Verdão a confirmar o primeiro lugar na classificação geral do Brasileiro, sendo autor de um dos três gols da vitória sobre o Bahia.
Com exclusividade ao LANCE!/NOSSO PALESTRA, Endrick falou a respeito da sensação de ir à rede pela primeira vez entre jogadores mais experientes e agradeceu a oportunidade.- Estou muito feliz pelo gol e também por ter a oportunidade de atuar entre atletas mais velhos do que eu. Só tenho a agradecer a Deus, à minha família e ao Palmeiras por tudo o que tem ocorrido na minha carreira e pela confiança da comissão técnica em meu potencial - destacou Endrick.
Atacante versátil, joga como camisa 9 e também aberto na ponta direita. Explosão, boa pontaria e uma habilidade acima da média são as marcas principais dele. Fisicamente, mesmo com 14 anos, consegue atuar na categoria sub-17 e é uma das maiores promessas que o Palmeiras prepara para o futuro.

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