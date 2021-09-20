Goleadas e bom desempenho: confira os resultados da base do Vasco nos jogos deste final de semana

Os Meninos da Colina entraram em campo neste final de semana em diversas categorias. Com várias goleadas, a base cruz-maltina teve um ótimo desempenho tanto nos campos, como nas quadras. Foram nove vitórias, um empate e apenas duas derrotas nos 12 jogos disputados.
Os principais destaques ficaram por conta da equipe sub-20, que goleou o Ceará, no Estádio Nivaldo Pereira, por 4 a 0. Com o triunfo, o time voltou ao G8 da competição e os gols foram marcados por Tavares (2), Rodrigo e Marcos Dias. Os meninos voltam a campo diante do Fortaleza, domingo, no CT Ribamar Bezerra, às 15h.
A equipe sub-17 também goleou neste final de semana. Na disputa da Taça Guanabara da categoria, o Vasco derrotou o Volta Redonda por 5 a 0 com gols de Paixão (2), Paulinho, Renan e Pereira. No sub-14, outra vitória elástica, dessa vez por 8 a 0, em cima a equipe do Trops, na Copa Rio da categoria.
Confira os resultados da base cruz-maltina
18/09 (sábado)
Sub-08Carioca de Futsal / 16ª RodadaC.R. Vasco da Gama 5 x 3 Arouca Barra Clube / São Januário – Ginásio / 09:00
Gols: Gustavo Henrique (2), Henrique Rodrigues, Samuel Messias e Sérgio Miguel
Sub-09Carioca de Futsal / 16ª RodadaRV Sports 3 x 3 C.R. Vasco da Gama /Country Clube – Praça Seca / 09:00
Gols: Matheus Carapiá, Enzo Matarazzo e Matheus Henrique
Sub-10Carioca de Futsal / 16ª RodadaC.R. Vasco da Gama 3 x 2 Arouca Barra Clube / São Januário – Ginásio / 10:00
Gols: Álefe de Andrade, Rychard das Chagas e João Lucas
Sub-11Carioca de Futsal / 16ª RodadaRV Sports 0 x 6 C.R. Vasco da Gama /Country Clube – Praça Seca / 10:00
Gols: Gustavo Binoti (2), Isaque Madeira (2), Rodrigo Azevedo e Rafael Mineiro
Sub-12Carioca de Futsal / 16ª RodadaC.R. Vasco da Gama 6 x 3 Arouca Barra Clube / São Januário – Ginásio / 11:00
Gols: Diego Campos (3), Pedro Costa, Guilherme Henrique e Lucas Miranda
Sub-13Carioca de Futsal / 16ª RodadaRV Sports 1 x 6 C.R. Vasco da Gama /Country Clube – Praça Seca / 11:00
Gols: Gabriel Medina (2), Davi Gomes, Eduardo de Araujo, Felippe Galvão e Nathan Pierre
Sub-15Taça Guanabara / 6ª RodadaC.R. Vasco da Gama 1×2 Volta Redonda / Estádio Nivaldo Pereira / 09:00
Gol: Rayan
Sub-17Taça Guanabara / 6ª RodadaC.R. Vasco da Gama 5×0 Volta Redonda / Estádio Nivaldo Pereira / 11:00
Gols: Paixão (2), Paulinho, Renan e Pereira
19/09 (domingo)Sub-13Copa Rio – 2ª FaseC.R Vasco da Gama 6 x 1 Trops/ CT Caxias / 09:00
Gols: Pedro Augusto (3), Andrey Nunes (2) e Gabriel Medina
Sub-14Copa Rio – 2ª FaseC.R Vasco da Gama 8 x 0 Trops / CT Caxias / 10:40
Gols: Rodrigo Pacujá (2), Luiz Renan, Diego de Azevedo, Marcos Felipe, Guilherme Luchi, Carlos Eduardo e Matheus Teixeira.
Sub-10Taça Os Donos da Bola / 2ª RodadaFlamengo 1 x 0 C.R Vasco da Gama / Vila Olímpica – Caxias / 13:30
Sub-20Campeonato Brasileiro / 16ª RodadaC.R Vasco da Gama 4 x 0 Ceará / Estádio Nivaldo Pereira / 10:00
Gols: Tavares (2), Rodrigo e Marcos Dias