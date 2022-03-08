Goleada traz confiança para o Botafogo antes de fase decisiva do Carioca

Um resultado para lavar a alma. A goleada do Botafogo por 5 a 0 sobre o Volta Redonda, nesta quinta-feira, veio em hora praticamente precisa: o Alvinegro passava por momento de dúvidas e indecisões dentro de campo. Em transição pela chegada de John Textor, o time injeta confiança antes da fase decisiva do Campeonato Carioca.+ El Toro! Com dois gols em 10 minutos, Erison, do Botafogo, assume artilharia do Carioca

Foi uma vitória de segurança. Nada de encher os olhos, mas um resultado sem sustos. Os garotos da base, mais uma vez, roubaram a cena: Raí e Rikelmi, principalmente, tiveram boa atuação. Lucas Mezenga, que entrou no segundo tempo, também teve noite destacável.

Em campo, chamou a atenção algo que o Botafogo havia feito muito pouco com Lúcio Flávio: as trocas de posição dos próprios jogadores. Foi comum, ainda mais no primeiro tempo, ver Raí e Matheus Nascimento mudando de função - o meia se apresentava como o jogador mais adiantado do sistema e o atacante caindo pelo lado direito.

Isso confundiu a defesa do Voltaço. Passes rápidos e triangulações - bem no estilo Luís Castro, futuro técnico do Glorioso - apareceram. Foi em uma jogada assim que surgiu o escanteio que resultou no gol de Joel Carli, o primeiro da noite. Trocas rápidas também ficaram em evidência nas bolas na rede de Erison, já na reta final do duelo.

A hora decisiva do Carioca se aproxima. O Glorioso jogará o último jogo da Taça Guanabara, contra o Audax Rio, no próximo domingo. Se ficar em quarto, enfrenta o Fluminense; em terceiro, mede forças com o Flamengo. De qualquer forma, um desafio maior está à esquina do Alvinegro.