Goleada sobre a 'La U' garante terceiro lugar ao Corinthians na Libertadores Feminina

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag.Corinthians

O time feminino do Corinthians venceu a Universidad de Chile por 4 a 0, neste domingo (21), pela disputa do terceiro lugar da Libertadores da categoria, no estádio José Amalfitani, casa do Vélez Sarsfield, localizado no bairro de Liniers, na grande Buenos Aires. Os gols foram marcados por Adriana, Vic Albuquerque duas vezes e Juliete.

A escalação inicial que o técnico Arthur Elias levou a campo teve: Tainá; Katiuscia, Pardal, Poliana e Tamires; Grazi, Gabi Zanotti e Andressinha; Giovanna Crivelari, Gabi Nunes e Adriana. O triunfo começou a ser construído ainda no primeiro tempo, com Adriana convertendo cobrança de pênalti sofrido por Gabi Nunes.

Superior em toda etapa inicial, sendo responsável pelas principais chances de gols e até mesmo acertando a trave, as meninas corintianas só confirmaram o placar extenso nos 45 minutos finais, principalmente após a entrada de Vic Albuquerque, que ampliou o placar, na metade da etapa complementar, e ainda definiu o placar no fim da partida. O terceiro gol do Corinthians foi anotado por Juliete, que também havia saído do banco durante o jogo.

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