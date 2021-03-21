Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Goleada sobre a 'La U' garante terceiro lugar ao Corinthians na Libertadores Feminina
futebol

Goleada sobre a 'La U' garante terceiro lugar ao Corinthians na Libertadores Feminina

Com dois gols de Vic Albuquerque, meninas corintianas bateram time chileno por 4 a 0...

Publicado em 21 de Março de 2021 às 20:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mar 2021 às 20:32
Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag.Corinthians
O time feminino do Corinthians venceu a Universidad de Chile por 4 a 0, neste domingo (21), pela disputa do terceiro lugar da Libertadores da categoria, no estádio José Amalfitani, casa do Vélez Sarsfield, localizado no bairro de Liniers, na grande Buenos Aires. Os gols foram marcados por Adriana, Vic Albuquerque duas vezes e Juliete.
A escalação inicial que o técnico Arthur Elias levou a campo teve: Tainá; Katiuscia, Pardal, Poliana e Tamires; Grazi, Gabi Zanotti e Andressinha; Giovanna Crivelari, Gabi Nunes e Adriana. O triunfo começou a ser construído ainda no primeiro tempo, com Adriana convertendo cobrança de pênalti sofrido por Gabi Nunes.
Superior em toda etapa inicial, sendo responsável pelas principais chances de gols e até mesmo acertando a trave, as meninas corintianas só confirmaram o placar extenso nos 45 minutos finais, principalmente após a entrada de Vic Albuquerque, que ampliou o placar, na metade da etapa complementar, e ainda definiu o placar no fim da partida. O terceiro gol do Corinthians foi anotado por Juliete, que também havia saído do banco durante o jogo.
Campanha
O Timão foi eliminado da Libertadores Feminina na última quarta-feira (17), ao ser derrotado nos pênaltis pelo América de Cali, da Colômbia, após empate em 1 a 1 no tempo normal. Portanto, o Timão deixa a competição continental invicto, com quatro vitórias e um empate, 39 gols marcados e um sofrido. Além de garantir R$ 164 mil em premiação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Crime aconteceu após uma discussão entre familiares na região de São José
Dupla é presa na Serra após matar jovem e balear homem em Mantenópolis
Imagem BBC Brasil
Trump à BBC: Irã 'está louco para fazer um acordo'
Imagem de destaque
Agonorexia: 6 riscos de “perder a fome” com canetas para emagrecer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados