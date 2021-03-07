Goleada para o São Paulo marcou pior estreia da carreira de Holan

A goleada sofrida pelo Santos diante do São Paulo marcou a estreia de Ariel Holan e também a primeira derrota do argentino em estreias desde que virou treinador do futebol. Antes de chegar ao Peixe, eram três trabalhos com três empates nos primeiros jogos.A última estreia do treinador foi também em um clássico. Holan estrou pela Universidad Católica (Chile) em um jogo contra o rival Colo-Colo, pela semifinal da Copa do Chile. A partida, disputada em campo neutro, terminou empatada em 1 a 1, mas o time de Holan levou a pior na disputa de pênaltis.As duas outras estreias do treinador foram em empates por 0 a 0. No Independiente, o duelo foi contra o San Juan, em casa. Pelo Defensa y Justicia, em seu primeiro jogo na carreira como técnico, empate com Huracán fora de casa.