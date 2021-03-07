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futebol

Goleada para o São Paulo marcou pior estreia da carreira de Holan

Antes de assumir o Santos, justamente no clássico do Morumbi, treinador trabalhou em três clubes, e empatou sempre que deu início a um novo trabalho...

Publicado em 07 de Março de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

07 mar 2021 às 08:00
Crédito: Ariel Holan estreou pelo Santos e viu o time ser goleado pelo São Paulo (Divulgação Twitter Santos
A goleada sofrida pelo Santos diante do São Paulo marcou a estreia de Ariel Holan e também a primeira derrota do argentino em estreias desde que virou treinador do futebol. Antes de chegar ao Peixe, eram três trabalhos com três empates nos primeiros jogos.A última estreia do treinador foi também em um clássico. Holan estrou pela Universidad Católica (Chile) em um jogo contra o rival Colo-Colo, pela semifinal da Copa do Chile. A partida, disputada em campo neutro, terminou empatada em 1 a 1, mas o time de Holan levou a pior na disputa de pênaltis.As duas outras estreias do treinador foram em empates por 0 a 0. No Independiente, o duelo foi contra o San Juan, em casa. Pelo Defensa y Justicia, em seu primeiro jogo na carreira como técnico, empate com Huracán fora de casa.
Holan vai tentar a sua primeira vitória no comando do Santos já na terça-feira, quando a equipe faz sua primeira partida pela Pré-Libertadores contra o Deportivo Lara (Venezuela). O jogo será na Vila Belmiro, às 19h15.

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