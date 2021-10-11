Goleada deixa Inter com a melhor campanha como mandante no Brasileirão de pontos corridos

Crédito: Taison marcou um dos tentos no marcador de 5 a 2 contra a Chapecoense (Reprodução/Twitter

Motivos para celebração por conta da partida contra a Chapecoense não faltaram ao Internacional onde, além de placar dilatado, o reencontro com o torcedor e a crescente na tabela do Brasileirão, o time atingiu um importante feito histórico. >Tô chegando, G6! A classificação atualizada do Campeonato BrasileiroIsto porque, por conta do triunfo no fim de semana atuando no Beira-Rio, a equipe de Porto Alegre chegou a sua vitória de número 205 na história dos compromissos válidos pelo Brasileirão de pontos corridos como mandante.

Desta forma, a equipe atingiu o incrível percentual de 67,2% em um universo de 344 partidas de acordo com a contabilização feita pelo portal estatístico 'Footstats'. Além dos mais de 200 triunfos, a equipe angariou 79 resultados de igualdade e 60 reveses onde marcou 552 gols e sofreu outros 289.