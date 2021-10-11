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Goleada deixa Inter com a melhor campanha como mandante no Brasileirão de pontos corridos

Aproveitamento do Colorado quando é o anfitrião de suas partidas no torneio desde 2003 ultrapassa a casa dos 67%...
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Publicado em 

11 out 2021 às 17:13

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 17:13

Crédito: Taison marcou um dos tentos no marcador de 5 a 2 contra a Chapecoense (Reprodução/Twitter
Motivos para celebração por conta da partida contra a Chapecoense não faltaram ao Internacional onde, além de placar dilatado, o reencontro com o torcedor e a crescente na tabela do Brasileirão, o time atingiu um importante feito histórico. >Tô chegando, G6! A classificação atualizada do Campeonato BrasileiroIsto porque, por conta do triunfo no fim de semana atuando no Beira-Rio, a equipe de Porto Alegre chegou a sua vitória de número 205 na história dos compromissos válidos pelo Brasileirão de pontos corridos como mandante.
Desta forma, a equipe atingiu o incrível percentual de 67,2% em um universo de 344 partidas de acordo com a contabilização feita pelo portal estatístico 'Footstats'. Além dos mais de 200 triunfos, a equipe angariou 79 resultados de igualdade e 60 reveses onde marcou 552 gols e sofreu outros 289.
Atualmente na sétima posição com 36 pontos, somente um a menos do que o sexto colocado Corinthians, o time dirigido por Diego Aguirre volta a campo na próxima quarta-feira (13) onde atuará novamente no Beira-Rio, diante do América-MG, às 21h30 (de Brasília).

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