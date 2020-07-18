Golaço! Flamengo distribui vales-alimentação a jogadores de clubes menores do Rio

O Flamengo marcou um golaço fora das quatro linhas. Na última sexta-feira, o clube distribuiu vales-alimentação no valor de R$ 100 para 30 jogadores de clubes das séries B1 e B2 do Campeonato Carioca. O local escolhido foi o Estádio Leônidas da Silva, do Bonsucesso, cujos seus jogadores, junto aos do Audax, neste primeiro momento, foram os beneficiados da vez.