Golaço! Flamengo distribui vales-alimentação a jogadores de clubes menores do Rio

O Flamengo marcou um golaço fora das quatro linhas. Na última sexta-feira, o clube distribuiu vales-alimentação no valor de R$ 100 para 30 jogadores de clubes das séries B1 e B2 do Campeonato Carioca. O local escolhido foi o Estádio Leônidas da Silva, do Bonsucesso, cujos seus jogadores, junto aos do Audax, neste primeiro momento, foram os beneficiados da vez.
A ideia da ação partiu do elenco profissional do Flamengo. Semanalmente, jogadores de outros clubes cariocas serão beneficiados. Os outros que estão avisados que os seus atletas serão auxiliados são: Maricá, Nova Cidade, Olaria, Esporte Clube RJ/SP, São Gonçalo, Barcelona e Itaboraí.