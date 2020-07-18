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Golaço! Flamengo distribui vales-alimentação a jogadores de clubes menores do Rio

Através de iniciativa do seu elenco profissional, Rubro-Negro doarão, ao todo, tíquetes de R$ 100 para atletas de clubes das séries B1 e B2 do Campeonato Carioca...
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Publicado em 

18 jul 2020 às 17:41

Publicado em 18 de Julho de 2020 às 17:41

Crédito: Marcelo Cortes / CRF
O Flamengo marcou um golaço fora das quatro linhas. Na última sexta-feira, o clube distribuiu vales-alimentação no valor de R$ 100 para 30 jogadores de clubes das séries B1 e B2 do Campeonato Carioca. O local escolhido foi o Estádio Leônidas da Silva, do Bonsucesso, cujos seus jogadores, junto aos do Audax, neste primeiro momento, foram os beneficiados da vez.
A ideia da ação partiu do elenco profissional do Flamengo. Semanalmente, jogadores de outros clubes cariocas serão beneficiados. Os outros que estão avisados que os seus atletas serão auxiliados são: Maricá, Nova Cidade, Olaria, Esporte Clube RJ/SP, São Gonçalo, Barcelona e Itaboraí.

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