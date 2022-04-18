Golaço de Veiga é eleito o mais bonito da segunda rodada da Libertadores

O Palmeiras ainda vive o rescaldo da goleada por 8 a 1 sobre o Independiente Petrolero-BOL, na última terça-feira, no Allianz Parque. O perfil oficial da Libertadores no Twitter informou que o golaço de Raphael Veiga (o primeiro deles) foi eleito o mais bonito da segunda rodada do torneio continental. Na última semana, a Fifa sugeriu o gol ao Prêmio Puskas.GALERIA> Veja os clubes do Brasileirão que mais se reforçaram desde janeiro

TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2022 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

Veiga, que entrou no segundo tempo da partida, marcou os dois últimos gols da enorme goleada palmeirense, ou seja, quando seus chutes balançaram a rede adversária, o placar já marcava 6 a 1. No entanto, ele não passou despercebido, anotando duas pinturas, das mais bonitas da história do Allianz.

A primeira delas, porém, foi a mais bonita. O camisa 23 aproveitou cobrança de escanteio ensaiada de Gabriel Menino, e pegou de primeira de fora área e acertou o ângulo do goleiro Arancibia. Um chute de rara felicidade, que levou o auxiliar João Martins a colocar as duas mãos na cabeça, tamanha a incredulidade. Não é à toa que ela foi eleita a mais bonita da segunda rodada.