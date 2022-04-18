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futebol

Golaço de Veiga é eleito o mais bonito da segunda rodada da Libertadores

Pintura marcada no 8 a 1 do Verdão sobre o Independiente Petrolero-BOL, na última semana, ganhou mais um pouco de notoriedade...

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 18:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 abr 2022 às 18:57
O Palmeiras ainda vive o rescaldo da goleada por 8 a 1 sobre o Independiente Petrolero-BOL, na última terça-feira, no Allianz Parque. O perfil oficial da Libertadores no Twitter informou que o golaço de Raphael Veiga (o primeiro deles) foi eleito o mais bonito da segunda rodada do torneio continental. Na última semana, a Fifa sugeriu o gol ao Prêmio Puskas.GALERIA> Veja os clubes do Brasileirão que mais se reforçaram desde janeiro
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Veiga, que entrou no segundo tempo da partida, marcou os dois últimos gols da enorme goleada palmeirense, ou seja, quando seus chutes balançaram a rede adversária, o placar já marcava 6 a 1. No entanto, ele não passou despercebido, anotando duas pinturas, das mais bonitas da história do Allianz.
A primeira delas, porém, foi a mais bonita. O camisa 23 aproveitou cobrança de escanteio ensaiada de Gabriel Menino, e pegou de primeira de fora área e acertou o ângulo do goleiro Arancibia. Um chute de rara felicidade, que levou o auxiliar João Martins a colocar as duas mãos na cabeça, tamanha a incredulidade. Não é à toa que ela foi eleita a mais bonita da segunda rodada.
Na última quarta-feira, a Fifa usou seu perfil no Twitter para compartilhar o vídeo do gol de Veiga, com uma legenda que diz que o lance foi de treino, ou seja, ensaiado. Mas o principal detalhe dessas palavras publicadas foi a reflexão se esse tento poderia entrar na lista do próximo Prêmio Puskas, oferecido pela própria Fifa, que coloca em votação os gols mais bonitos do ano/temporada.

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