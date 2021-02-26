Gol sofrido 'à lá Ceni', jogo pelo celular e alívio: Flamengo vive gangorra de emoções no título

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Que a noite de quinta-feira ia ser de fortes emoções, todos sabiam, mas o destino quis caprichar. O campeão jogou no Morumbi, mas o desfecho aconteceu no Beira-Rio, em Porto Alegre, a 1.130 km de distância.

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Ali, com o apito final de Wilton Pereira Sampaio no empate entre Internacional e Corinthians, por 0 a 0, o Flamengo pôde comemorar o bicampeonato brasileiro mesmo com a derrota para o São Paulo por 2 a 1, na capital paulista.

VEJA COMO FICOU A CLASSIFICAÇÃO FINAL DO BRASILEIRÃOEnredo começou forte: Flamengo sofre gol à lá CeniA primeira etapa foi de pressão do Flamengo no campo de ataque e também nas arquibancadas, mesmo sem torcida. Ali, nas cadeiras vermelhas vazias do Morumbi, os dirigentes e convidados do Flamengo esbravejavam a cada decisão contestável do árbitro Rodolpho Toski Marques. No entanto, o primeiro momento de apreensão aconteceu o último lance da primeira etapa. Em falta na meia-lua, onde o técnico do Flamengo, Rogério Ceni, costumava marcar muitos gols como jogador, Luciano bateu no canto para abrir o marcador e gelar o coração Rubro-Negro. O silêncio, que pairava no Morumbi, era o mesmo sentimento de cada torcedor do Flamengo espalhado em todas as regiões do Brasil. O Flamengo, naquele momento, só estava sendo campeão por conta do empate entre Internacional e Corinthians. Nem mesmo o gol de Bruno Henrique, no começo da segunda etapa, serviu para mudar o panorama. O Flamengo ainda precisava ganhar para não depender de ninguém e vencer o título. 'Fantasmas' do passado assombram Flamengo em segundo gol sofridoO enredo ainda estava acontecendo e emoção não faltava. Logo depois de empatar, o goleiro Hugo Souza falhou novamente na saída de bola, Daniel Alves recuperou e Pablo deixou o São Paulo novamente à frente do marcador. Repararam nas coincidências? Hugo falhando (Copa do Brasil 2020 - Flamengo 1 x 2 São Paulo) e Pablo marcando gol (Copa do Brasil 2020 - São Paulo 3 x 0 Flamengo).