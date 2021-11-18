Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Gol no fim coroa 'abraço da Nação' e afina sintonia entre arquibancada e time no 'até breve' do Flamengo
futebol

Gol no fim coroa 'abraço da Nação' e afina sintonia entre arquibancada e time no 'até breve' do Flamengo

Com quase 50 mil presentes no Maracanã, torcida dá voto de confiança em despedida do time ao Rio de Janeiro: Flamengo, agora, embarca para o Sul rumo à final da Libertadores...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 nov 2021 às 10:15

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 10:15

A presença dos quase 50 mil rubro-negros no Maracanã, nesta quarta-feira, foi um voto de confiança dado ao Flamengo, que correspondeu com uma atuação com aspectos positivos, especialmente se levarmos em conta que era uma equipe praticamente reserva. O gol de Bruno Henrique, que garantiu a vitória por 1 a 0, coroou o "abraço da Nação" ao grupo que embarca nesta sexta para Porto Alegre e só volta ao Rio depois da final da Libertadores, em Montevidéu.Assim, a partida contra o Corinthians foi a última do Flamengo em sua casa, no Maracanã, ao lado da torcida. Agora, a delegação embarca para Porto Alegre na sexta-feira, onde disputará jogos contra Internacional e Grêmio, pelo Brasileiro, antes de viajar para Montevidéu, no dia 24. A decisão contra o Palmeiras, no Centenario é no dia 27 de novembro. Os dois clubes buscam o Tri da América.
No "até breve" ao Rio, a vitória dramática foi o ajuste fino entre arquibancada e time, repetindo a cena das últimas temporadas, quando, após o apito final no Maracanã, os jogadores se dirigiram ao meio do gramado para saudar a Nação. Neste cenário, a parte emocional foi a de maior ganho para o Flamengo nesta quarta. O time, após algumas rodadas com desempenhos ruins, reencontrou uma sequência de vitórias e vai mais confiante para a "temporada" em Porto Alegre e Montevidéu. Como atuou com uma equipe praticamente reserva, há pouco a se tirar das questões táticas visando o confronto com o Palmeiras.
Neste momento, o importante para Renato é continuar rodando o elenco a fim de mantê-lo saudável. As maiores preocupações ficam por conta de Arrascaeta, Pedro e Rodrigo Caio, em recuperação, e Bruno Henrique, que deixou a partida contra o Corinthians com dores no joelho esquerdo e será reavaliado no clube.
Crédito: TorcidadoFlamengopresentenoMaracanã,napartidacontraoCorinthians(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados