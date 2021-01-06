Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Gol mais bonito, recusa em 2017 e recorde: Fred reencontra o Flamengo em busca da Liberta pelo Fluminense
futebol

Gol mais bonito, recusa em 2017 e recorde: Fred reencontra o Flamengo em busca da Liberta pelo Fluminense

Atacante tricolor tem nove gols marcados contra o rival rubro-negro e tenta manter o bom histórico para que o Tricolor volte a vencer neste Campeonato Brasileiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jan 2021 às 07:00

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 07:00

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Um dos maiores clássicos do Brasil, o Fla-Flu reúne uma série de boas histórias. Uma delas, que terá um novo capítulo nesta quarta-feira, é a de Fred. Entre gols bonitos, recordes conquistados, a briga por artilharias e uma recusa ao rival em 2017, o atacante terá mais uma oportunidade de marcar o nome na história do duelo, além de poder ajudar o Fluminense a voltar a vencer neste Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam no Maracanã, às 21h30, em jogo com transmissão em tempo real do LANCE!.
>Brasileirão: R$ 20 milhões de prejuízo com bilheteria; veja renda líquida de cada clube
Neste retorno ao Fluminense, Fred busca alguns recordes. Mas foi contra o próprio Flamengo que ele se tornou o maior artilheiro do Brasileirão na era dos pontos corridos. E mais, naquela ocasião, quem deu a assistência para o gol foi Gerson, que hoje atua pelo Rubro-Negro, mas foi revelado pelo Tricolor. O volante, inclusive, foi responsável por quatro passes para o centroavante marcar com a camisa do Flu.
Os objetivos atuais são: aumentar os 150 gols atuais para ultrapassar Romário (154) e Edmundo (153) na artilharia do Brasileiro para se tornar o segundo colocado neste ranking, atrás de Roberto Dinamite (190). Além de subir entre os goleadores do próprio Flu. Fred soa 175 gols contra 184 de Orlando e 319 de Waldo. Por fim, o camisa 9 tenta retomar o trono no Novo Maracanã. Com 32 gols, ele foi ultrapassado por Bruno Henrique, com 36, e Gabriel Barbosa, com 42, entre os que mais marcaram no estádio.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Em suas passagens por Cruzeiro, Fluminense e Atlético-MG, Fred soma 24 confrontos contra o Flamengo. São seis vitórias para o centroavante, nove para o Rubro-Negro e nove empates. Até o momento, o jogador tem nove gols marcados contra o Fla, a maioria pelo Flu, mas não balança a rede em partidas com o rival desde maio de 2015, pelo Brasileirão, de pênalti.QUASE MUDOU DE LADO
A história que hoje é contada com amor e idolatria no Fluminense poderia ter terminado de outra maneira. Quando deixou o Atlético-MG, Fred disse, em entrevista ao "Esporte Espetacular", que recebeu uma proposta do Flamengo. E, apesar do estafe indicar a volta ao Rio de Janeiro, o atacante preferiu preservar e valorizar a trajetória que tinha nas Laranjeiras, onde foi bicampeão brasileiro.
- Mancharia toda minha trajetória no Fluminense. A gente vê muitos trocando de rival assim, eu fiz isso em Minas. Comecei no Cruzeiro, saí, passei pelo Atlético-MG e depois fui direto para o Cruzeiro de novo. Fica uma cicatriz muito grande no torcedor. Não julgo quem faz, inclusive eu fiz. Não dá para falar se é certo ou errado, mas depende muito de cada um, do momento, do que já viveu. Não tem como eu jogar no lixo o que aconteceu comigo depois da Copa do Mundo de 2014. Aquilo ali vai além do futebol, né? Mexeu com minha família inteira. Quando eu vi aquela torcida me abraçando, segurando a bronca - afirmou o jogador.
BOAS RECORDAÇÕES
Foi contra o Flamengo que Fred marcou um de seus gols mais memoráveis da carreira, eleito por ele mesmo como o mais bonito. Em 2012, ano em que o Fluminense acabou como campeão carioca e brasileiro, o centroavante pegou de voleio um cruzamento feito por Deco, dando a vitória ao Tricolor por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro.
É com as boas lembranças e a confiança pela ótima atuação na última rodada, contra o São Paulo, mesmo com a derrota, que Fred irá à campo mais uma vez pelo Fluminense. Nesta quarta-feira, o atacante espera ajudar a equipe a voltar a vencer neste Brasileirão, coisa que não acontece há três rodadas. Conquistar os três pontos pode recolocar o Flu na briga por uma vaga na Libertadores. O Tricolor está em sétimo lugar, com 40 pontos, quatro atrás do Palmeiras, o sexto.
- O Fla-Flu para a gente aqui é o maior jogo, maior clássico nosso. Temos mais dois grandes adversários, o Botafogo e Vasco. Mas esse é o mais esperado, principalmente quando tinha torcida. Naturalmente, representa mais para o clube e para o torcedor. Eu classifico como o maior clássico do Rio de Janeiro. O que eu mais posso fazer é ter motivação lá em cima. Vou estar com o nosso braço estendido no momento bom ou ruim. A maior dificuldade é olhar para os resultados ruins e não afundarmos muito. Se pegarmos as mesmas rodadas do primeiro e do segundo turno, estamos com apenas três pontos a menos. Tivemos problemas no primeiro turno também. Mas o que estamos tentando passar para a galera é que eles não precisam absorver isso. Isso tem que começar amanhã no clássico. Mas a nossa postura tem que ser a cada dia melhor - disse Fred em entrevista coletiva.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo
Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Imagem de destaque
Quiche: 3 receitas práticas e deliciosas para o fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados