Gol e bola no travessão no clássico falam mais dos problemas do que das soluções do Vasco. Entenda

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Os lances mais perigosos do Vasco contra o Botafogo, neste domingo, foram o que resultou no gol e a bola na trave. Isso é óbvio. A questão é que o gol saiu após uma cobrança de bola parada e a bola na trave foi colocada por MT, que novamente chamou atenção positivamente. Foram destaques da partida, mas existe uma limitação nesses pontos positivos.Porque foi também de bola parada que nasceu o gol contra a Caldense. Existe uma dificuldade, não é de hoje, na confirmação do amadurecimento dos jogadores de meio-campo e ataque. O Cruz-Maltino segue sem conseguir um padrão de jogadas. É cedo. Mas ainda não consegue sob as ordens de Marcelo Cabo. Também com Marcelo Cabo.

Já a bola na trave foi um emblema da atuação de MT. Mas aí chegamos na constante dependência que o Vasco vem mostrando de seus jovens. Outro dia era Talles Magno, depois se acreditou em Vinícius, Gabriel Pec foi bem em jogos recentes... mas quando a esperança precisa virar realidade precocemente, a falta de consistência pode "queimar" os atletas com a torcida.

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Significa que o Vasco precisa evoluir taticamente e contratar. Tudo com a pressa que não pode resultar em escolhas ruins. Vale ressaltar que, até o momento, nada disso ocorreu. Todavia, é preciso dar cara ao time. Construir vitórias. Ganhar confiança. Coisas que são necessárias para a equipe evoluir e, consequentemente, evitar a pressão externa.