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Gol e bola no travessão no clássico falam mais dos problemas do que das soluções do Vasco. Entenda

Time segue sem ser confiável ofensivamente, tanto que dependeu novamente de bola parada e de um jovem que volta a dar boas notícias...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 mar 2021 às 07:30
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Os lances mais perigosos do Vasco contra o Botafogo, neste domingo, foram o que resultou no gol e a bola na trave. Isso é óbvio. A questão é que o gol saiu após uma cobrança de bola parada e a bola na trave foi colocada por MT, que novamente chamou atenção positivamente. Foram destaques da partida, mas existe uma limitação nesses pontos positivos.Porque foi também de bola parada que nasceu o gol contra a Caldense. Existe uma dificuldade, não é de hoje, na confirmação do amadurecimento dos jogadores de meio-campo e ataque. O Cruz-Maltino segue sem conseguir um padrão de jogadas. É cedo. Mas ainda não consegue sob as ordens de Marcelo Cabo. Também com Marcelo Cabo.
Já a bola na trave foi um emblema da atuação de MT. Mas aí chegamos na constante dependência que o Vasco vem mostrando de seus jovens. Outro dia era Talles Magno, depois se acreditou em Vinícius, Gabriel Pec foi bem em jogos recentes... mas quando a esperança precisa virar realidade precocemente, a falta de consistência pode "queimar" os atletas com a torcida.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Significa que o Vasco precisa evoluir taticamente e contratar. Tudo com a pressa que não pode resultar em escolhas ruins. Vale ressaltar que, até o momento, nada disso ocorreu. Todavia, é preciso dar cara ao time. Construir vitórias. Ganhar confiança. Coisas que são necessárias para a equipe evoluir e, consequentemente, evitar a pressão externa.
Ainda faltam meses para o início da prioridade cruz-maltina na temporada. Só que todo processo de construção exige tempo. O time de Marcelo Cabo precisa estar pronto já no início da Série B do Campeonato Brasileiro.

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