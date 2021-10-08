Gol de Sánchez contra o São Paulo foi o centésimo de sua carreira

O golaço que inaugurou o placar no empate entre Santos e São Paulo, quinta-feira, teve um gosto especial para Carlos Sánchez. Com passagens marcantes por Liverpool-URU, River Plate e Monterrey, o jogador alcançou a marca de 100 gols na carreira."Mais um gol com esse manto sagrado! Fez eu chegar ao meu gol número 100 da minha carreira e é melhor ainda com essa camisa do Peixão que eu gosto", disse o atleta.Recentemente, Sánchez alcançou a marca de maior artilheiro estrangeiro da história do Santos. Ele hoje soma 31 gols com o manto alvinegro. Antes o posto pertencia ao colombiano Copete, hoje no Avaí.O contrato do uruguaio com o Santos foi renovado nesta temporada e o novo vínculo vai até 22 de julho de 2023. Sánchez é um dos líderes do elenco alvinegro, além de capitão da equipe.