Gol de Sánchez contra o São Paulo foi o centésimo de sua carreira

O golaço que inaugurou o placar no empate entre Santos e São Paulo, quinta-feira, teve um gosto especial para Carlos Sánchez. Com passagens marcantes por Liverpool-URU, River Plate e Monterrey, o jogador alcançou a marca de 100 gols na carreira."Mais um gol com esse manto sagrado! Fez eu chegar ao meu gol número 100 da minha carreira e é melhor ainda com essa camisa do Peixão que eu gosto", disse o atleta.Recentemente, Sánchez alcançou a marca de maior artilheiro estrangeiro da história do Santos. Ele hoje soma 31 gols com o manto alvinegro. Antes o posto pertencia ao colombiano Copete, hoje no Avaí.O contrato do uruguaio com o Santos foi renovado nesta temporada e o novo vínculo vai até 22 de julho de 2023. Sánchez é um dos líderes do elenco alvinegro, além de capitão da equipe.
Confira a lista dos maiores artilheiros estrangeiros do Santos:
1 – Sánchez (URU) – 31 gols (2018 a 2021)2 – Copete (COL) – 26 gols (2016 a 2021)3 – Soteldo (VEN) – 20 gols (2019 a 2021)4 – Echevarrieta (ARG) – 20 gols (1942-1943)5 – Mao Molina (COL) – 17 gols (2008-2009)6 – Molina (ARG) – 13 gols (1940)7 – Miralles (ARG) – 12 gols (2012-2013)8 – Derlis González (PAR) – 9 gols (2018 a 2020)9 – Montillo (ARG) – 8 gols (2013-2014)10 – Joel (CAM) – 7 gols (2016)