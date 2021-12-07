Gol de Michael, do Flamengo, sobre a Chapecoense é eleito o mais bonito do Brasileirão; veja o lance

E deu Michael na eleição popular do gol mais bonito do Campeonato Brasileiro desta temporada. Artilheiro do Flamengo na competição, o atacante bateu Mikael, do Sport, e teve ao seu gol na vitória sobre a Chapecoense, por 2 a 1, pela 11ª rodada da competição, no Maracanã, eleito em votação encerrada nesta terça-feira. Relembre o lance no vídeo acima.