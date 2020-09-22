Gol de Gabriel Menino entra no Top10 da rodada da Libertadores

O golaço de Gabriel Menino que garantiu a vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Bolívar, em La Paz, na última semana, entrou na eleição da Conmebol dos 10 gols mais bonitos da terceira rodada da fase de grupos [Libertadores-2020.

Único representante do Brasil na lista, o primeiro gol da cria da Academia como profissional veio para coroar uma semana especial, uma vez que dois dias depois ele foi convocado para a Seleção Brasileira pelo técnico Tite. Gabriel Menino deve ser titular mais uma vez do Palmeiras nesta quarta-feira (23), quando o Verdão enfrenta o Guaraní (PAR), no Defensores Del Chaco.Dependendo do resultado de Bolívar e Tigre, que jogam nesta terça-feira (22), até um empate pode classificar o time de Vanderlei Luxemburgo para o mata-mata do torneio continental.