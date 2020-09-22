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futebol

Gol de Gabriel Menino entra no Top10 da rodada da Libertadores

Golaço de longa distância na Bolívia foi eleito um dos dez mais bonitos da terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. É o primeiro do palmeirense como profissional...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 13:25

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2020 às 13:25
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O golaço de Gabriel Menino que garantiu a vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Bolívar, em La Paz, na última semana, entrou na eleição da Conmebol dos 10 gols mais bonitos da terceira rodada da fase de grupos [Libertadores-2020.
Único representante do Brasil na lista, o primeiro gol da cria da Academia como profissional veio para coroar uma semana especial, uma vez que dois dias depois ele foi convocado para a Seleção Brasileira pelo técnico Tite. Gabriel Menino deve ser titular mais uma vez do Palmeiras nesta quarta-feira (23), quando o Verdão enfrenta o Guaraní (PAR), no Defensores Del Chaco.Dependendo do resultado de Bolívar e Tigre, que jogam nesta terça-feira (22), até um empate pode classificar o time de Vanderlei Luxemburgo para o mata-mata do torneio continental.
O Palmeiras entra em campo como único time brasileiro com 100% de aproveitamento nesta Libertadores e defendendo uma invencibilidade de 16 jogos, independente da competição.

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