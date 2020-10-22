Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Gol de Bruno Henrique à la Cristiano Ronaldo ganha destaque no perfil da Fifa: 'Perfeição aérea'
futebol

Gol de Bruno Henrique à la Cristiano Ronaldo ganha destaque no perfil da Fifa: 'Perfeição aérea'

Atacante do Flamengo chegou a quatro gols nesta edição da Libertadores, se isolando ainda mais como o artilheiro do clube na competição...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 out 2020 às 17:03

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 17:03

Crédito: AFP
Aos 30 minutos do segundo tempo do jogo de ontem, Bruno Henrique protagonizou um lance memorável. Ao subir para cabecear, "parou" no ar à la Cristiano Ronaldo e marcou um lindo gol, o terceiro e derradeiro do Flamengo na vitória sobre o Junior Barranquilla por 3 a 1, no Maracanã e pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. E o feito foi repercutido até pela Fifa.
Nas redes sociais da entidade, os perfis definiram o lance de Bruno Henrique como "perfeição aérea", que permitiu que o Flamengo finalizasse a fase "com estilo". Veja abaixo: Logo após o jogo, Bruno Henrique comentou a respeito de sua impulsão:
- Todo mundo pergunta se já fiz trabalho específico porque eu tenho uma impulsão muito boa. Não faço nada específico, é o corpo, o biótipo. Mais uma vez eu fui feliz de marcar o gol de cabeça - disse Bruno Henrique, artilheiro do Fla na Libertadores desta temporada, agora com quatro gols.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão; veja quem votou em quem
Imagem de destaque
Motor em Pauta #2: entenda o aquecimento do mercado de carros usados e o potencial dos híbridos leves
Imagem de destaque
Cuscuz de tapioca com coco: confira receita fácil e rápida de fazer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados