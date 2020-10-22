Gol de Bruno Henrique à la Cristiano Ronaldo ganha destaque no perfil da Fifa: 'Perfeição aérea'

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Aos 30 minutos do segundo tempo do jogo de ontem, Bruno Henrique protagonizou um lance memorável. Ao subir para cabecear, "parou" no ar à la Cristiano Ronaldo e marcou um lindo gol, o terceiro e derradeiro do Flamengo na vitória sobre o Junior Barranquilla por 3 a 1, no Maracanã e pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. E o feito foi repercutido até pela Fifa.

Nas redes sociais da entidade, os perfis definiram o lance de Bruno Henrique como "perfeição aérea", que permitiu que o Flamengo finalizasse a fase "com estilo". Veja abaixo: Logo após o jogo, Bruno Henrique comentou a respeito de sua impulsão: