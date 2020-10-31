Goiás x Vasco: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Goiás e Vasco se enfrentam neste domingo, na Serrinha (GO), pela última rodada do primeiro turno, com ambos precisando desesperadamente da vitória. O Esmeraldino está afundado na lanterna da competição enquanto o Cruz-Maltino também precisa se recuperar. Começou bem o Campeonato Brasileiro, mas não vence na competição há sete jogos e também está no Z4.FICHA TÉCNICAGOIÁS X VASCO

Data/Hora: 1/10/2020, às 20h30Local: Serrinha, em Goiânia (GO)Árbitro: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG-Fifa)Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)Árbitro de vídeo: José Claudio Rocha Filho (SP)Onde ver: SporTV, Premiere e tempo real do LANCE!

GOIÁS (Técnico: Enderson Moreira)Tadeu, Edilson, David Duarte, Heron e Cajú; Ariel Cabral, Shaylon e Ratinho; Vinícius Lopes, Rafael Moura e Keko

Lesionados: Fábio Sanches, Daniel BessaPendurados: Caju, Keko, Ratinho e Luiz Gustavo Suspenso: Juan Pintado

VASCO (Ricardo Sá Pinto)Fernando Miguel, Léo Matos (Yago Pikachu), Miranda, Ricardo Graça e Henrique; Andrey, Gil, Carlinhos e Benítez (Vinícius); Tiago Reis e Talles Magno.

Lesionados: Cayo Tenório, Marcelo Alves e Riquelme (Covid-19); Breno, Ramon e Cano.Pendurados: Talles Magno, Gabriel Pec, Guilherme Parede, Bruno Gomes e Fellipe Bastos Suspenso: Leandro Castan