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futebol

Goiás x Vasco: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Time mandante é o lanterna do Brasileirão e não vence há oito jogos. O visitante venceu pela Sul-Americana, na última quarta-feira, mas não ganha no Brasileiro há sete partidas.
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Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 15:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 out 2020 às 15:16
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Goiás e Vasco se enfrentam neste domingo, na Serrinha (GO), pela última rodada do primeiro turno, com ambos precisando desesperadamente da vitória. O Esmeraldino está afundado na lanterna da competição enquanto o Cruz-Maltino também precisa se recuperar. Começou bem o Campeonato Brasileiro, mas não vence na competição há sete jogos e também está no Z4.FICHA TÉCNICAGOIÁS X VASCO
Data/Hora: 1/10/2020, às 20h30Local: Serrinha, em Goiânia (GO)Árbitro: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG-Fifa)Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)Árbitro de vídeo: José Claudio Rocha Filho (SP)Onde ver: SporTV, Premiere e tempo real do LANCE!
GOIÁS (Técnico: Enderson Moreira)Tadeu, Edilson, David Duarte, Heron e Cajú; Ariel Cabral, Shaylon e Ratinho; Vinícius Lopes, Rafael Moura e Keko
Lesionados: Fábio Sanches, Daniel BessaPendurados: Caju, Keko, Ratinho e Luiz Gustavo Suspenso: Juan Pintado
VASCO (Ricardo Sá Pinto)Fernando Miguel, Léo Matos (Yago Pikachu), Miranda, Ricardo Graça e Henrique; Andrey, Gil, Carlinhos e Benítez (Vinícius); Tiago Reis e Talles Magno.
Lesionados: Cayo Tenório, Marcelo Alves e Riquelme (Covid-19); Breno, Ramon e Cano.Pendurados: Talles Magno, Gabriel Pec, Guilherme Parede, Bruno Gomes e Fellipe Bastos Suspenso: Leandro Castan
Palpites: Na redação do LANCE!, o empate é visto como o resultado mais provável por 50% das pessoas que responderam à enquete. Somente 20% veem o Goiás como favorito, enquanto 30% apostam no Vasco.

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