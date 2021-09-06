futebol

Goiás x Cruzeiro. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Após oito dias sem jogar, Raposa e Esmeraldino fecham a 22ª rodada do Brasileiro da Série B em duelo na Serrinha, em Goiânia...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 set 2021 às 17:31

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 17:31

Crédito: O time celeste vem de um empate com o CRB e ainda luta para manter o sonho do acesso-(Francisco Cedrim/CRB
Após descanso na tabela de jogos, o Cruzeiro volta a campo depois de oito dias sem atuar. A Raposa encara o Goiás nesta terça-feira, 7 de setembro, às 21h30, na Serrinha, em Goiânia, no encerramento da 22ª rodada da Série B do Brasileirão. A equipe mineira terá um grande desafio diante do Esmeraldino, quarto colocado com 38 pontos, 13 a mais do que o time celeste, que está na 15ª posição, com 25 pontos. O técnico Vanderlei Luxemburgo terá boas novas na formação do time, com a os retornos de Raul Cáceres e Lucas Ventura. No Goiás, Marcelo Cabo também celebra. Ele terá todo o elenco à disposição. O período sem jogos “zerou” o DM do clube, que poderá ter força máxima diante da Raposa. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​GOIÁS X CRUZEIROData: 7 de setembro de 2021Horário: 21h30 de Brasília)Local: Serrinha, Goiânia (GO)Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)Assistentes: Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau (ambos do RS)VAR: Braulio da Silva Machado (SC)Onde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM GOIÁS (Técnico: Marcelo Cabo)​Tadeu; Apodi, David Duarte, Reynaldo e Hugo; Rezende, Caio Vinícius e Élvis; Diego, Nicolas e Manga Desfalques: sem desfalques CRUZEIRO (Técnico: Vanderlei Luxemburgo)​Fábio; Cáceres (Rômulo), Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira; Rômulo (Flávio), Adriano e Giovanni (Marcinho); Bruno José, Wellington Nem e Thiago (Rafael Sobis, aos 16’-2ºT). Desfalques; Norberto (lesionado), Henrique (lesionado), Marcelo Moreno ( com a seleção boliviana)

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo
Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES

