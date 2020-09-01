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futebol

Goiás x Corinthians: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Equipes se enfrentam buscando sair da parte de baixo da classificação do Campeonato Brasileiro. Partida será às 19h15, no Estádio da Serrinha, em Goiânia...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 15:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 set 2020 às 15:33
Crédito: Gero Rodrigues/Ofotografico/Lancepress!
Goiás e Corinthians se enfrentam pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (2), às 19h15, no Estádio da Serrinha, em Goiânia. O duelo marca o encontro de duas equipes que estão na parte de baixo no classificação do Campeonato Brasileiro. O Verdão está na 18ª colocação, com quatro pontos, enquanto o Alvinegro é o 16º, com cinco pontos.
O Corinthians vem empolgado com o anúncio da venda dos naming rights da Arena Corinthians para a Neo Química, realizado nesta terça-feira (1), dia do aniversário de 110 anos do clube. Dentro de campo, porém, a situação é diferente. A equipe vem de derrota no clássico para o São Paulo e, se perder do Goiás, entra na zona da degola.
Para esta partida, o técnico Tiago Nunes pode mexer na equipe titular. Tiago Nunes pode fazer mudanças na equipe por conta da maratona de jogos. Sidcley, Araos e Jô podem sair da equipe titular por conta do desgaste físico. Lucas Piton, Luan e Boselli podem ganhar chance.
Já o Goiás folgou na última rodada, já que teve o jogo contra o Grêmio adiado. Os atacante Rafael Moura e Victor Andrade estão sendo avaliados pelo departamento médico e podem ficar fora do jogo. Se os dois desfalques foram confirmados, Mike e Vinícius Lopes devem entrar no time.Estádio: Serrinha, Goiânia (GO)Data e horário: 02 de setembro, 19h15 (de Brasília)Árbitro: José Mendonça da Silva Junior (PR)Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)Árbitro de vídeo: Paulo Roberto Alves Junior (PR)Onde ver: Premiere (todo o Brasil) e tempo real do L!
Goiás: Tadeu; Juan Pintado, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson; Sandro, Gilberto (Ratinho) e Daniel Bessa; Keko, Vinícius Lopes (Rafael Moura) e Mike (Victor Andrade). Técnico: Thiago Larghi.Desfalques: Rafael Moura e Victor Andrade (lesionados)Pendurados: Victor Andrade, Sandro, Rafael Vaz, Luiz Gustavo e Daniel Bessa
Corinthians: Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Sidcley (Lucas Piton); Éderson, Cantillo e Luan (Araos); Ramiro, Léo Natel (Gustavo Mosquito) e Jô (Boselli). Técnico: Tiago Nunes.Desfalques: Ruan Oliveira (rompimento do ligamento do joelho esquerdo)Pendurado: Gabriel

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