Goiás x Corinthians: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Gero Rodrigues/Ofotografico/Lancepress!

Goiás e Corinthians se enfrentam pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (2), às 19h15, no Estádio da Serrinha, em Goiânia. O duelo marca o encontro de duas equipes que estão na parte de baixo no classificação do Campeonato Brasileiro. O Verdão está na 18ª colocação, com quatro pontos, enquanto o Alvinegro é o 16º, com cinco pontos.

O Corinthians vem empolgado com o anúncio da venda dos naming rights da Arena Corinthians para a Neo Química, realizado nesta terça-feira (1), dia do aniversário de 110 anos do clube. Dentro de campo, porém, a situação é diferente. A equipe vem de derrota no clássico para o São Paulo e, se perder do Goiás, entra na zona da degola.

Para esta partida, o técnico Tiago Nunes pode mexer na equipe titular. Tiago Nunes pode fazer mudanças na equipe por conta da maratona de jogos. Sidcley, Araos e Jô podem sair da equipe titular por conta do desgaste físico. Lucas Piton, Luan e Boselli podem ganhar chance.

Já o Goiás folgou na última rodada, já que teve o jogo contra o Grêmio adiado. Os atacante Rafael Moura e Victor Andrade estão sendo avaliados pelo departamento médico e podem ficar fora do jogo. Se os dois desfalques foram confirmados, Mike e Vinícius Lopes devem entrar no time.Estádio: Serrinha, Goiânia (GO)Data e horário: 02 de setembro, 19h15 (de Brasília)Árbitro: José Mendonça da Silva Junior (PR)Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)Árbitro de vídeo: Paulo Roberto Alves Junior (PR)Onde ver: Premiere (todo o Brasil) e tempo real do L!

Goiás: Tadeu; Juan Pintado, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson; Sandro, Gilberto (Ratinho) e Daniel Bessa; Keko, Vinícius Lopes (Rafael Moura) e Mike (Victor Andrade). Técnico: Thiago Larghi.Desfalques: Rafael Moura e Victor Andrade (lesionados)Pendurados: Victor Andrade, Sandro, Rafael Vaz, Luiz Gustavo e Daniel Bessa