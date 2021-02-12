Goiás x Botafogo: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Uma equipe desesperada por um resultado positivo contra um time que já começou a planejar a próxima temporada. A partida entre Botafogo e Goiás, neste sábado, no Estádio Hailé Pinheiro, às 17h, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, traz à tona duas realidades distintas, mas que podem se aproximar.

O Goiás, com 33 pontos, é o 17º colocado na classificação. A diferença para Vasco e Bahia, as duas equipes nas posições seguintes, já é de quatro pontos. Apenas uma vitória mantém vivo o sonho do Esmeraldino de permanecer na primeira divisão na próxima temporada.

O Botafogo, por sua vez, já está rebaixado. Último colocado com 24 pontos, o clube de General Severiano está utilizando as últimas rodadas do Brasileirão como uma forma de teste para observar quais jogadores podem ser aproveitados na próxima Série B.FICHA TÉCNICAGOIÁS x BOTAFOGO

Data-Hora: 13/02/2021, às 17hEstádio: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Ricardo Junio de Souza (MG)VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)Transmissão: Premiere e tempo real do LANCE!

GOIÁS (Técnico: Glauber Ramos)Marcelo Rangel; David Duarte (Iago Mendonça), Fábio Sanches, Heron; Shaylon, Breno, Henrique Lordelo, Jefferson; Índio, Fernandão, Vinícius Lopes.

Suspensos: -Pendurados: Jefferson, Fernandão, Ariel Cabral, Taylon, Chico, Daniel, Caju e Ratinho

BOTAFOGO (Técnico: Lúcio Flávio)​Diego Cavalieri; Kevin, Kanu, Sousa, Hugo; Luiz Otávio, Kayque, Caio Alexandre; Matheus Nascimento, Rafael Navarro, Cesinha.

Fora: Diego Cavalieri, Rafael Forster, Victor Luís, Davi Araújo, José Welison, Romildo, Guilherme Santos e Gatito Fernández (lesionados)​Suspensos: -Pendurados: José Welison, Kanu, Diego Cavalieri e Rhuan