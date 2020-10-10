Goiás mostra interesse em Léo e Ariel Cabral para reforçar o time

O Goiás mostrou interesse em dois jogadores do Cruzeiro para reforçar o seu elenco. O time esmeraldino se manifestou para tentar contar com o volante Ariel Cabral e o zagueiro Léo. A informação foi veiculada pelo portal “Deus me Dibre” e pelo “UOL”, e confirmada pelo L!. O caso de Cabral pode se concretizar, mas antes o empresário do jogador, Rodolfo Baqué, quer acertar algumas situações com o clube mineiro antes de abrir negociações com o Esmeraldino. Cabral não foi relacionado para enfrentar o Oeste, neste domingo, às 16h, na Arena Barueri, pela 15ª rodada da Série B, o que indica que possa haver uma abertura de negociação, já que o volante argentino possui um alto salário e sua saída aliviaria os cofres celestes. Ariel Cabral, de 33 anos, é o jogador estrangeiro com mais partidas pela Raposa, entrando em campo 188 vezes, se igualando ao uruguaio Arrascaeta. O seu contrato vai até dezembro de 2021. Já o zagueiro Léo também interessou ao Goiás, mas o defensor, de 32 anos, preferiu ficar na Raposa. Léo já havia recusado outras propostas este ano, de Bahia e Santos, por querer ajudar o clube azul em sua luta na Série B em busca do retorno à elite nacional. O seu contrato vai até o fim de 2022 com o Cruzeiro. Indicação de Enderson Moreira A ofensiva do Goiás em Ariel Cabral e Léo teve o intermédio do ex-técnico do clube mineiro, Enderson Moreira, demitido recentemente. Enderson comandou a dupla na Raposa até o mês passado, sempre utilizando os dois jogadores no time principal.