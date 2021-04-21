  • Gláucio Carvalho projeta segunda partida do Botafogo no Brasileirão Feminino: 'Vamos para cima'
futebol

Gláucio Carvalho projeta segunda partida do Botafogo no Brasileirão Feminino: 'Vamos para cima'

Técnico do Botafogo também falou sobre a necessidade de melhorar a intensidade e a marcação da equipe...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 14:09

Crédito: Talita Giudice/Botafogo
Após o empate sem gols contra o Bahia, o Botafogo encara nesta quarta-feira, às 15h, o Real Brasília, no Defelê, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. De olho na primeira vitória na competição, o técnico Gláucio Carvalho projetou a postura das Gloriosas para o confronto e destacou alguns pontos em que a equipe precisa evoluir.
> Boletim médico: Pedro Castro está recuperado e entregue à preparação física- Temos que buscar essa vitória fora de casa. Vamos para cima delas, vamos pressionar e buscar o resultado. Precisamos melhorar algumas coisas sim, dentre elas, a intensidade de marcação e buscaremos isso.
Gláucio Carvalho também falou sobre a própria partida de estreia, contra o Bahia. Ele destacou que o Botafogo fez um bom jogo e foi superior ao adversário. No entanto, de acordo com o treinador, faltou ao time ser efetivo nas chances claras de gol para sair com a vitória.
- Jogo de estreia é sempre mais complicado e difícil, tanto no aspecto técnico quanto no psicológico. Mas nós fizemos um bom jogo e fomos muito superiores ao Bahia na segunda etapa. Tivemos chances claras de gol e não fizemos, faltou sermos efetivos.

