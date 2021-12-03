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Giuliano termina transição e deve ficar a disposição do Corinthians contra o Grêmio

Recuperado de lesão na coxa direita, meia participou de toda a atividade com o elenco corintiano nesta sexta-feira (5)...
LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2021 às 18:42

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 18:42

Giuliano participou durante todo o treinamento do Corinthians nesta sexta-feira (3). O atleta estava em transição, após se recuperar de uma lesão na coxa direita, e durante a semana estava participando apenas de parte da atividade com o grupo. Já na penúltima atividade corintiana visando o duelo contra o Grêmio, neste domingo (5), às 16h, pela 37ª rodada do Brasileirão, o camisa 11 participou de todo o trabalho com bola e tem grandes chances de figurar entre os relacionados para a partida que pode confirmar o Timão na fase de grupos da Libertadores do ano que vem.
Uma das principais contratações corintianas na temporada, Giuliano tem 19 jogos disputados com a camisa corintiana, três gols marcados e três assistências. O meia ficou fora das partidas contra Santos, Ceará e Athletico-PR. O Timão somou seis dos nove pontos disputados nessas partidas.
ATIVIDADE
No treinamento comandado pelo técnico Sylvinho nesta sexta-feira (3), o elenco corintiano foi submetido a uma atividade tática em metade do gramado, onde uma equipe precisava marcar o gol e outra precisava tomar a bola e levá-la até o goleiro, localizado no meio-campo.
Alguns jogadores permaneceram no gramado após o treino fazendo complementos, como cobranças de falta, finalizações e cabeceio.
O Timão encerrará na manhã deste sábado (4) a sua preparação para encarar o Tricolor Gaúcho.
Crédito: GiulianopodevoltaraosrelacionadosdoCorinthiansapóstrêspartidas(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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