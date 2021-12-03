Giuliano termina transição e deve ficar a disposição do Corinthians contra o Grêmio

Giuliano participou durante todo o treinamento do Corinthians nesta sexta-feira (3). O atleta estava em transição, após se recuperar de uma lesão na coxa direita, e durante a semana estava participando apenas de parte da atividade com o grupo. Já na penúltima atividade corintiana visando o duelo contra o Grêmio, neste domingo (5), às 16h, pela 37ª rodada do Brasileirão, o camisa 11 participou de todo o trabalho com bola e tem grandes chances de figurar entre os relacionados para a partida que pode confirmar o Timão na fase de grupos da Libertadores do ano que vem.