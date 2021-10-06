Giuliano explica adaptação rápida dos reforços no Corinthians: 'Não estávamos parados'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

A torcida do Corinthians está empolgada com o time. Além da volta para a Neo Química Arena, a performance dos jogadores tem sido motivo para a Fiel ficar com boas perspectivas. Isso porque os reforços contratados recentemente já começaram dar resultado e apresentaram uma rápida adaptação à equipe. Fruto daquilo que eles trouxeram nos meses antes de chegar ao clube.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em entrevista para o programa "Seleção SporTV" na tarde desta quarta-feira, Giuliano falou desse rápido sucesso dos reforços e da boa fase do time, que está há dez jogos sem perder no Brasileirão. Para ele, os resultados estão caminhando juntamente com a performance, e os jogadores contratados adicionaram qualidade a algo que já estava sendo bem montado por Sylvinho.

- Coletivamente nós crescemos muito e depois os destaques individuais têm aparecido, estamos conseguindo jogar num bom nível, ter boa performance, uma equipe que está em construção, que está nesse processo de crescimento, e os resultados têm acompanhado essa performance, então estou feliz com esse momento que eu estou vivendo aqui. O caminho é longo, o Campeonato Brasileiro é muito difícil, mas a gente está se encaixando, está ganhando forma, está ganhando credibilidade, a gente pôde jogar para o nosso torcedor, já foi uma sensação diferente, uma emoção diferente, uma atmosfera diferente.

- A gente cresceu taticamente, o Corinthians já tinha uma base, já tinha uma linha defensiva formada, o Jô na frente que no momento não estava sendo muito acionado e depois com as contratações, com a minha chegada, a do Willian, do Renato, e do Róger Guedes, aumentou a qualidade e a gente conseguiu algo muito difícil no futebol, que é conseguir um entrosamento em um período tão curto. Jogadores que vieram de ligas diferentes, de competições diferentes, de ritmos diferentes, e a gente conseguiu entrar nesse processo de uma maneira muito rápida. Isso fez com que a equipe evoluísse.Questionado sobre o motivo que levou a essa rápida adaptação, Giuliano elogiou a preparação que cada um dos quatro reforços teve antes de chegar ao Corinthians. Mesmo sem atuar, todos se preparam individualmente e não ficaram parados, o que tem feito a diferença neste momento. Além disso, cada integrante do quarteto sabia exatamente quais eram as necessidades do time.

- A preparação individual de cada um, acho que isso faz a diferença. Nós sabíamos para o que a gente estava vindo, o que a equipe precisava e aquilo que nós poderíamos aportar para a equipe. Então acho que isso parte da preparação individual, fiquei três meses sem jogo, mas eu estava treinando, Renato Augusto estava há oito meses, mas estava treinando, Róger Guedes estava treinando, Willian veio de uma pré-temporada, ou seja, nós não estávamos parados, estávamos sem ritmo de jogo, isso facilitou para que nós nos adaptássemos mais facilmente a esse processo - finalizou o camisa 11.