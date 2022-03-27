Giuliano e Renato Augusto atribuem eliminação do Corinthians no Paulista a falta de tempo com Vítor Pereira

A ausência no tempo de trabalho com o técnico Vítor Pereira foi colocado como fundamental para a eliminação do Corinthians no Campeonato Paulista, após derrota por 2 a 1 para o São Paulo, neste domingo (27), na semifinal disputada no estádio do Morumbi, para os meias Giuliano e Renato Augusto, titulares no Majestoso.Vítor completará um mês de Corinthians nesta segunda-feira (28), e no período comando o Timão em seis jogos, sendo três deles clássicos, dois contra o São Paulo e um contra o Palmeiras, tendo sido derrotado em todas as partidas contra os rivais do Estado. E justamente o excesso de jogos em um curto período de tempo foi apontado pelos jogadores como prejudicial ao Timão no Estadual.

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- Desde que o Vítor Pereira chegou, não tivemos tempo. Ele tem ideias novas, mudou a forma do time jogar e não encaixamos pois não trabalhamos. Tivemos pouco tempo de recuperação para hoje. Mudamos o sistema baseado nas circunstâncias, tivemos jogador machucado e temos que entender tudo isso – disse Giuliano na zona mista após o Majestoso.

Com a eliminação no Paulistão, o Corinthians terá nove dias até a estreia na Libertadores, contra o Always Ready, na altitude de 4.900m da cidade de La Paz, no dia 5 de abril.

- Não é fácil. Temos pouco tempo, uma semana mais ou menos. Vamos ter uma semana de trabalho para entendermos e ele tentar mostrar o que ele quer, como sair jogando e pressionar. Vamos fazer isso sem testes porque já temos Libertadores. Temos que ser inteligentes para entender o que o mister quer - destacou Renato Augusto também após o clássico contra o São Paulo.

- O tempo será muito importante. Temos que trabalhar para melhorar. Vamos dedicar muito nesse tempo que ganhamos para treinar – acrescentou Giuliano.

O Corinthians já retoma às atividades na tarde desta segunda-feira (28), iniciando a preparação para a estreia na Libertadores.