Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Giuliano e Renato Augusto atribuem eliminação do Corinthians no Paulista a falta de tempo com Vítor Pereira
futebol

Giuliano e Renato Augusto atribuem eliminação do Corinthians no Paulista a falta de tempo com Vítor Pereira

Português treinou o Timão em seis jogos no Paulistão e chegou até a semifinal, sendo eliminado pelo São Paulo, neste domingo (27)...

Publicado em 27 de Março de 2022 às 20:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mar 2022 às 20:24
A ausência no tempo de trabalho com o técnico Vítor Pereira foi colocado como fundamental para a eliminação do Corinthians no Campeonato Paulista, após derrota por 2 a 1 para o São Paulo, neste domingo (27), na semifinal disputada no estádio do Morumbi, para os meias Giuliano e Renato Augusto, titulares no Majestoso.Vítor completará um mês de Corinthians nesta segunda-feira (28), e no período comando o Timão em seis jogos, sendo três deles clássicos, dois contra o São Paulo e um contra o Palmeiras, tendo sido derrotado em todas as partidas contra os rivais do Estado. E justamente o excesso de jogos em um curto período de tempo foi apontado pelos jogadores como prejudicial ao Timão no Estadual.
> TABELA - Confira os jogos da reta final do Paulistão > GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Timão
- Desde que o Vítor Pereira chegou, não tivemos tempo. Ele tem ideias novas, mudou a forma do time jogar e não encaixamos pois não trabalhamos. Tivemos pouco tempo de recuperação para hoje. Mudamos o sistema baseado nas circunstâncias, tivemos jogador machucado e temos que entender tudo isso – disse Giuliano na zona mista após o Majestoso.
Com a eliminação no Paulistão, o Corinthians terá nove dias até a estreia na Libertadores, contra o Always Ready, na altitude de 4.900m da cidade de La Paz, no dia 5 de abril.
- Não é fácil. Temos pouco tempo, uma semana mais ou menos. Vamos ter uma semana de trabalho para entendermos e ele tentar mostrar o que ele quer, como sair jogando e pressionar. Vamos fazer isso sem testes porque já temos Libertadores. Temos que ser inteligentes para entender o que o mister quer - destacou Renato Augusto também após o clássico contra o São Paulo.
- O tempo será muito importante. Temos que trabalhar para melhorar. Vamos dedicar muito nesse tempo que ganhamos para treinar – acrescentou Giuliano.
O Corinthians já retoma às atividades na tarde desta segunda-feira (28), iniciando a preparação para a estreia na Libertadores.
Crédito: GiulianoeRenatoAugustoforamtitularesnoMajestoso(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Juliano Cazarré cria 'encontro de homens' e é criticado por famosos
Imagem BBC Brasil
A vida em Teerã em meio à guerra: desemprego, segurança reforçada e apagão de internet
Imagem de destaque
Menina encontra anfíbio mexicano ameaçado de extinção debaixo de ponte no País de Gales

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados