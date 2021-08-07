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Giuliano é relacionado pela primeira vez no Corinthians, mas Renato Augusto é preservado

Com situações físicas distintas, comissão técnica corintiana opta por convocar apenas um, entre os dois recém-contratados, para o clássico diante do Santos, neste domingo (8)...

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 15:31

LanceNet

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Publicado em 

07 ago 2021 às 15:31
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Recém-contratado pelo Corinthians, o meia Giuliano foi relacionado pela primeira vez. O atleta integra o grupo corintiano no clássico contra o Santos, neste domingo (8), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. No entanto, Renato Augusto, outro meio-campista contratado nas últimas semanas, está fora da partida.
>> Baixe o app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosA diferença de postura da comissão técnica em relação aos dois jogadores se deve a duas questões: o tempo em que estão trabalhando com bola com o grupo corintiano e que jogaram pela última vez.
Giuliano participa das atividades com os demais atletas há duas semanas, enquanto Renato começou a ir a campo nos últimos dias. Além disso, o camisa 11 jogou pela última vez em abril, pelo Istambul Basaksehir, da Turquia, enquanto o número 8 não atua oficialmente desde o seu último jogo pelo Beijing Guoan, da China, no dia 10 de dezembro.
- Sensação maravilhosa por participar do primeiro jogo com a camisa do Corinthians. Tô muito ansioso e motivado. Querendo participar, ajudar. Que seja uma boa estreia para mim, e o mais importante que o time consiga os três pontos para que a gente almeje coisas melhores no campeonato – disse Giuliano
Ainda que tenha sido convocado para o Clássico Alvinegro, a presença da Giuliano no time titular do Corinthians não é certa, já que o atleta briga por posição com Roni e Vitinho na faixa central corintiana.

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