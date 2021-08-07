Giuliano é relacionado pela primeira vez no Corinthians, mas Renato Augusto é preservado

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Recém-contratado pelo Corinthians, o meia Giuliano foi relacionado pela primeira vez. O atleta integra o grupo corintiano no clássico contra o Santos, neste domingo (8), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. No entanto, Renato Augusto, outro meio-campista contratado nas últimas semanas, está fora da partida.

>> Baixe o app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosA diferença de postura da comissão técnica em relação aos dois jogadores se deve a duas questões: o tempo em que estão trabalhando com bola com o grupo corintiano e que jogaram pela última vez.

Giuliano participa das atividades com os demais atletas há duas semanas, enquanto Renato começou a ir a campo nos últimos dias. Além disso, o camisa 11 jogou pela última vez em abril, pelo Istambul Basaksehir, da Turquia, enquanto o número 8 não atua oficialmente desde o seu último jogo pelo Beijing Guoan, da China, no dia 10 de dezembro.

- Sensação maravilhosa por participar do primeiro jogo com a camisa do Corinthians. Tô muito ansioso e motivado. Querendo participar, ajudar. Que seja uma boa estreia para mim, e o mais importante que o time consiga os três pontos para que a gente almeje coisas melhores no campeonato – disse Giuliano