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Giuliano e Piton são ausências em treino do Corinthians; entenda

Meia não participou das atividades de campo e fez um trabalho de controle de carga, já o lateral se ausentou para resolver problemas pessoais, mas treina nesta tarde...

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 17:05

LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2021 às 17:05
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians treinou na manhã desta quinta-feira na Neo Química Arena, em preparação para o duelo com o Ceará, no próximo domingo. Na atividade, porém, a comissão técnica contou com duas ausências importantes: Giuliano e Lucas Piton, que ficaram fora por motivações diferentes. A informação foi publicada inicialmente pelo Meu Timão e confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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De acordo com a apuração da reportagem, o meia ficou fora do treinamento em campo desta quinta para fazer um trabalho de controle de carga, já previsto nesse seu retorno gradativo à rotina de treinos e jogos. Tudo isso devido aos mais de três meses sem atuar desde que deixou o futebol turco, em abril. Apesar de já ter estreado contra o Santos, a cautela continua para ele.
Enquanto isso, a questão de Piton pode ter outros motivos. Segundo apurou o LANCE!, o lateral-esquerdo ficou fora da atividade em Itaquera para resolver um assunto pessoal e treina nesta tarde de forma isolada no CT. O GE publicou que o jogador foi retirar o passaporte italiano no Consulado no país em São Paulo. Com o documento ele se torna um atleta comunitário na Europa.
Apesar de não ter uma confirmação por parte do clube, tanto os dirigentes quanto o estafe do atleta aguardam uma proposta de fora do país nas próximas semanas. Até o momento, o jovem de 20 anos recebeu apenas sondagens por meio de seu agente, mas seu futuro deve ser mesmo o futebol europeu, mas precisamente a Itália, ainda nesta janela de transferências.
Mesmo assim, nem Giuliano nem Lucas Piton preocupam para o duelo deste domingo, com o Ceará. O meia deve ser titular do meio-campo corintiano, enquanto o lateral deve ser opção para Sylvinho no banco de reservas como substituto imediato de Fábio Santos. Ambos devem treinar com restante do grupo na tarde desta sexta-feira, penúltimo trabalho antes da partida.
O Corinthians entra em campo neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, para receber o Vozão, pela 16ª rodada do Brasileirão-2021. Atualmente, o Timão é o 12º colocado no campeonato nacional com 18 pontos.

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