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Giuliano, do Corinthians, sente desconforto na coxa e pode ser desfalque contra o Santos

O meia foi substituído ainda no primeiro tempo da derrota para o Flamengo e pode não atuar pelo Timão na próxima rodada do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2021 às 00:13

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 00:13

Não bastasse a derrota com um gol aos 48 minutos do segundo tempo para o Flamengo, o Corinthians pode ter baixa importante para a sequência do Brasileirão. Isso porque Giuliano foi substituído por Du Queiroz, aos 23 minutos da primeira etapa.ATUAÇÕES: Mesmo com derrota, Cássio é melhor do Corinthians contra o Fla
O camisa 11 sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa direita e será reavaliado nos próximos dias. O Departamento Médico do Alvinegro conta com Willian, que está em fase final de recuperação de lesão no músculo posterior da coxa.
VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO TIMÃO NA LIBERTADORES
Enquanto o camisa 10 caminha para ser voltar a ser relacionado na partida contra o Santos, domingo (21), às 16h, Giuliano, que marcou na vitória diante do Cuiabá, se tornou dúvida para a partida contra o Peixe na Neo Química Arena.
Crédito: GiulianoemaçãopeloTimão(Foto:Reprodução/TwitterCorinthians

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