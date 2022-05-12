Giuliano dedica gol à filha e destaca rodízio no Corinthians: 'Coletivo tem que prevalecer'

Um dos destaques do Corinthians na vitória por 2 a 0 sobre a Portuguesa-RJ, pelo duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, Giuliano dedicou o gol marcado à filha Alice, que completou três anos de idade nesta noite. O meia ainda falou sobre o bom momento do clube.> GALERIA - Giuliano comanda vitória do Timão na Copa do Brasil; veja notas

- Primeiramente, gostaria de mandar um beijo para a minha filha, que hoje completa três anos. Alice, não pude passar o dia com ela, mas fiz o gol para ela. Sobre o nosso momento, temos crescido, evoluído, são muitos jogos. Nós precisamos ter um grupo forte, todos os jogadores com ritmo de jogo. Temos essas mudanças na equipe, mas todos estão dando conta do recado. Isso faz com que a gente se fortaleça como grupo, e está refletindo nas competições - disse o meia.

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Na visão do camisa 11, o elenco do Timão está abraçando o conceito de rodízio proposto pelo técnico Vítor Pereira, que vem revezando os jogadores de acordo com a condição física. Ele disse que pelo alto número de jogos, não há como definir um time titular e reserva.

- Todos têm que entender que fazemos parte de um grupo onde o coletivo tem que prevalecer. São muitos jogos. Não tem como ter uma "equipe titular" em vários jogos seguidos. Tem que ter essa mescla, e todos têm que estar preparados para quando vier a oportunidade - concluiu Giuliano.

Com a vitória diante da Lusa carioca na Neo Química Arena, o clube alvinegro garantiu vaga às oitavas de final da Copa do Brasil. Os jogos estão marcados para acontecer entre os dias 22 e 23 de junho, e as partidas de volta entre os dias 13 e 14 de julho. A data do sorteio ainda não foi divulgada.

O Corinthians volta suas forças para o Brasileirão e a Libertadores. No sábado (14), às 19h, os comandados de Vítor Pereira enfrentam o Internacional no Beira-Rio.

Três dias depois, o Timão vai até Buenos Aires, onde encara o Boca Juniors na Bombonera, às 21h30 ( Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores.