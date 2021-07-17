Giuliano conhece dependências do Corinthians e revela sonho de jogar pelo clube: 'Me sentindo privilegiado'

Primeira contratação do Corinthians para esta temporada, o meia Giuliano conheceu as dependências do clube na última sexta-feira (16),

- To me sentindo muito realizado, é um sonho de menino que tinha de vestir essa camisa, esse namoro com o Corinthians vem de tempo, tiveram algumas sondagens num passado recente, e agora dessa vez se concretizou. Estou muito feliz, me sentindo privilegiado por representar essa camisa, um clube grande, de tradição e torcida e estou empolgado e motivado para entrar em campo logo e dar alegria a essa torcida – registrou a Corinthians TV

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O atleta, que fez alguns testes físicos no Laboratório R9, que fica no interior do Centro de Treinamentos do Corinthians, deixou o seu recado à Fiel Torcida, mostrando muito respeito à instituição e os seus adeptos.

- Fiel, muito obrigado por estar me recebendo de braços abertos, vocês abriram a vossa camisa para que eu pudesse entrar. Da minha parte, dedicação, raça, vontade, comprometimento e trabalho não vai faltar, espero que com boas performances possa dar alegria á vocês e ajudar esse grupo que já é vitorioso.

Com passagens por Paraná, onde foi revelado, Internacional e Grêmio, no Brasil, o meia volta ao futebol nacional após cinco anos.

Aos 31 anos, o jogador acumula duas passagens por outros países, a primeira entre 2011 e 2014, quando saiu do Colorado e jogo três temporadas e meia pelo Dnipro, da Ucrânia, e posteriormente entre 2016 e 2021, quando deixou o Tricolor Gaúcho e rodou por: Zenit, da Rússia; Fenerbaçhe e Basaksehir, da Turquia; e Al Nassr, da Arábia Saudita.