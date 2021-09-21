Giuliano comenta primeiro gol pelo Corinthians e projeta sua estreia em Dérbi: 'Semana diferente'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Em seu sétimo jogo pelo Corinthians, Giuliano marcou seu primeiro gol pelo clube, algo que coroou um bom início com a camisa alvinegra. Titular absoluto desde que estreou, ele vive uma semana diferente, já que no próximo sábado vai entrar em campo para sua estreia em um Dérbi. Com seu histórico de torcedor e em outros clássicos, ele sabe que essa preparação é atípica.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Nesta terça-feira, a TV oficial do Timão publicou uma entrevista com o camisa 11, que falou, entre outros assuntos, de como tem sido seu começo de trabalho no clube, principalmente por estar readquirindo ritmo e ganhando confiança. Além disso, apesar de o time ter perdido alguns pontos pelo caminho, ele crê que os resultados têm sido bons, e valorizou a invencibilidade de sete jogos.

- Estou muito feliz pelo meu começo, tem sido um começo promissor, tenho podido atuar sete jogos consecutivos, depois de algum tempo parado estou ganhando ritmo, ritmo físico, estou ganhando confiança, a minha qualidade técnica tenha se sobressaído justamente porque a preparação tem sido boa, então estou muito feliz por estar podendo ajudar - disse, antes de completar:

- Os resultados nessas últimas sete rodadas foram resultados bons, apesar de deixar escapar alguns pontos no jogo de domingo, em casa, e no jogo contra o Atlético-GO. São pontos importantes, mas temos sempre que olhar pelo lado positivo, produzimos bem e estamos sem perder há sete jogos, então isso é algo que precisa ser valorizado para um time que está em construção, em evolução, e eu estou muito feliz de estar fazendo parte deste momento.Para coroar essa boa fase e esse bom início com a camisa do Corinthians, nada melhor do que marcar um gol, seu primeiro defendendo o clube de coração. Não é à toa que sua comemoração na partida foi bastante efusiva. Naquele momento, segundo Giuliano, o passado torcedor veio em sua memória.

- Para dizer o que eu estava sentindo naquele momento, eu volto alguns anos atrás, quando eu assistia aos jogos do Corinthians, quando saía um gol, como eu vibrava como torcedor. Ali foi uma emoção muito grande, porque foi o primeiro gol com essa camisa, primeiro gol nesse estádio, então passou um filmezinho rápido na minha cabeça e por isso que eu já me ajoelhei e agradeci no momento que eu faço o gol, e eu fiquei muito feliz com esse momento, que seja o primeiro de muitos - comentou.

Para completar esses dias de emoção, nada melhor do que uma semana de preparação para seu primeiro Dérbi como jogador do Timão. Com a experiência de quem torceu pelo clube e de quem já disputou outros grandes clássicos, Giuliano tem noção do que são esses momentos que antecedem um duelo com o maior rival e eles são sim diferentes. A hora é de se preparar bem.

- É uma semana diferente, uma semana um pouquinho mais curta para nós, porque o jogo é no sábado. A preparação é a mesma, a intensidade e a emoção do jogo com que ela é vivida, são diferentes, a proporção é muito maior. É meu primeiro clássico, quero poder fazer um grande jogo, ajudar a minha equipe, e que nosso time consiga um resultado positivo.

- Agora é se preparar bem durante a semana, eu estou ansioso por esse jogo, acredito que o torcedor também esteja, meus companheiros também estão e a gente tem que trabalhar bem a semana, um dia de cada vez, para que a gente chegue 100% no sábado - concluiu o camisa 11 corintiano.