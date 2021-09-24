Giuliano celebra volta da torcida do Corinthians ao estádio: 'Estamos muito ansiosos'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Na última quinta-feira, o torcedor do Corinthians soube que poderá voltar a frequentar a Neo Química Arena a partir do mês de outubro, após o Governo de São Paulo liberar gradativamente o retorno do público aos estádios. Mas não é somente a Fiel que está ansiosa, os jogadores alvinegros também não veem a hora de sentir a força das arquibancadas nos jogos como mandante.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, Giuliano, contratado pelo clube nesta temporada, mostrou que não vê a hora de poder sentir pela primeira vez a torcida corintiana a seu favor, já que sabe da força que ela traz.

- Estamos muito ansiosos por isso, quando vimos a notícia ficamos felizes, porque sabemos a força do nosso torcedor, e eu ainda não tive o privilégio de jogar com a torcida ao meu lado, só vivi essa experiência jogando em outras equipes ou contra o Corinthians - afirmou o camisa 11.Caso haja também liberação por parte da CBF, em um primeiro momento os estádios em São Paulo poderão ter somente 30% do público, o que seria cerca de 14 mil torcedores em Itaquera. O primeiro jogo nesse esquema pode acontecer no dia 5 de outubro, contra o Bahia, pela 24ª rodada do Brasileirão-2021. Mesmo sem a capacidade total, Giuliano crê que isso já fará a diferença.

- Sei da força e capacidade do nosso torcedor e quando eles estiverem no estádio ao nosso lado a capacidade de vencer aumenta, ganhamos um jogador a mais, eles conseguem nos incentivar, a emoção do torcedor ao nosso lado. Já tem data prevista, não é capacidade total, mas vai fazer diferença para nós.