Giroud vira alvo do Milan, que pode gastar até R$ 265 milhões em jovem do Real Madrid como plano 'B'

Campeão do Mundo em 2018 com a França e atual campeão da Champions League com o Chelsea, o atacante Olivier Giroud virou alvo do Milan para a próxima temporada. De acordo com a imprensa italiana, o clube italiano também pode gastar R$ 265 milhões em jovem do Real Madrid caso a negociação com o francês não se concretize.Giroud perdeu espaço no Chelsea na última temporada após as chegadas de Havertz e Werner, e tem poucas chances com Thomas Tuchel. Para a posição, o Milan conta com Ibrahimovic, que faz 40 anos em outubro e ainda se recupera de lesão. O contrato do croata Mandzukic, outra opção para a posição, se encerra no próximo dia 31.