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Giroud vira alvo do Milan, que pode gastar até R$ 265 milhões em jovem do Real Madrid como plano 'B'

Clube italiano quer reforçar o sistema ofensivo, que conta com o lesionado Ibrahimovic...

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 12:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jun 2021 às 12:30
Crédito: AFP
Campeão do Mundo em 2018 com a França e atual campeão da Champions League com o Chelsea, o atacante Olivier Giroud virou alvo do Milan para a próxima temporada. De acordo com a imprensa italiana, o clube italiano também pode gastar R$ 265 milhões em jovem do Real Madrid caso a negociação com o francês não se concretize.Giroud perdeu espaço no Chelsea na última temporada após as chegadas de Havertz e Werner, e tem poucas chances com Thomas Tuchel. Para a posição, o Milan conta com Ibrahimovic, que faz 40 anos em outubro e ainda se recupera de lesão. O contrato do croata Mandzukic, outra opção para a posição, se encerra no próximo dia 31.
O atacante francês tem valor de mercado de 4 milhões de euros (R$ 23 milhões). Caso a negociação com Giroud não avançe, o Milan estuda a compra do atacante Luka Jovic, do Real Madrid. Para isso, o Milan teria que desembolsar um valor mínimo de 60 milhões de euros (R$ 265 milhões). O atacante de 23 anos esteve emprestado ao Eintracht Frankfurt na última temporada.

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