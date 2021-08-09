Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Giovanni reforça elenco comprometido, explica conversa com diretoria e mira G4 da Série B
futebol

Giovanni reforça elenco comprometido, explica conversa com diretoria e mira G4 da Série B

O meia fez um dos gols da vitória azul, de virada, sobre o Brusque...

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 19:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 ago 2021 às 19:03
O Cruzeiro, ao conseguir a primeira vitória em nove jogos na Série B, diante do Brusque, no último sábado, 7 de agosto, a Raposa deu um pouco de paz ao seu torcedor. A angústia do cruzeirense diminuiu e a esperança de uma arrancada voltou a ser vislumbrada. O otimismo também chegou aos jogadores. Para o meia Giovanni, a Raposa deve mirar o G4 e contou que o elenco está confiante e destacou o incentivo de Luxemburgo como combustíveis para o time mineiro dar uma guinada na competição. O jogador também falou de uma conversa com a diretoria, sobre as pendências financeiras. Confira nos vídeos da matéria a avaliação de Giovanni. Giovanni teve boa apresentação diante do Brusque(Bruno Haddad/Cruzeiro)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a abrir em Baixo Guandu
Viatura da Polícia Militar
Criminosos invadem obra e causam prejuízo de R$ 50 mil na Praia da Costa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados