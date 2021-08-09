Giovanni reforça elenco comprometido, explica conversa com diretoria e mira G4 da Série B

O Cruzeiro, ao conseguir a primeira vitória em nove jogos na Série B, diante do Brusque, no último sábado, 7 de agosto, a Raposa deu um pouco de paz ao seu torcedor. A angústia do cruzeirense diminuiu e a esperança de uma arrancada voltou a ser vislumbrada. O otimismo também chegou aos jogadores. Para o meia Giovanni, a Raposa deve mirar o G4 e contou que o elenco está confiante e destacou o incentivo de Luxemburgo como combustíveis para o time mineiro dar uma guinada na competição. O jogador também falou de uma conversa com a diretoria, sobre as pendências financeiras. Confira nos vídeos da matéria a avaliação de Giovanni. Giovanni teve boa apresentação diante do Brusque(Bruno Haddad/Cruzeiro)